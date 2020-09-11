中大「無創產前檢查之父」盧煜明奪300萬美元科學突破獎　盧煜明：不敢奢望諾貝爾獎

▲ 盧煜明表示，科研成果能夠在全世界廣泛應用，幫到無數家庭，令他非常鼓舞。（曾耀輝攝）

有「無創產前檢查之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）盧煜明，榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的「2021年科學突破獎 - 生命科學獎」，獲獎金300萬美元（折合約2325萬港元），多名此獎項的得獎人都先後獲得諾貝爾獎。盧煜明表示昨晚收到獲獎消息時正在進行Zoom會議，對獲獎和研究成果得到認同感到開心，對於諾貝爾獎，他表示作為科學家只可以盡本分，不敢奢望，但仍會向科研之路努力。

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是次獲得獎項表揚盧煜明憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」方法的革命性貢獻，可及早診斷唐氏綜合症及多種遺傳病，令全球每年有超過90個國家、逾7百萬名孕婦受惠。

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盧煜明指團隊現時最新的研究成果，是能靠抽取孕婦的血漿，檢測嬰兒會否有特定的單基因遺傳病。他舉例指，部分嬰兒會患上「先天性腎上腺皮質增生症」（CAH），患者出生後會因賀爾蒙失調，導致生殖器官異常。而按現時的最新技術，孕婦可在第8周時透過無創產前檢測，及早發現並用藥治療，避免嬰兒出生後要經歷多次手術。

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有關突破現時尚未能在市面上應用，盧煜明解釋指，雖然有關技術已能投入應用，但每次檢測成本約需5,000元，他認為成本仍然偏高，希望能夠將檢測成本降至數百元，才將技術推出市面，料整個過程約需2年。

另外，被問及有否信心再下一城奪得諾貝爾獎？盧煜明表示無人可保證自己可獲諾貝爾獎，他表示作為科研人員，只能盡其本份，不敢奢望諾貝爾獎，會順其自然，繼續在科研路上努力。

對於前中大校長沈祖堯到海外發展，會否影響醫學院的研究風氣？他就認為研究人員的流動屬正常，可能未來有新的研究人員加入，會帶來新的想法，亦是一件好事。

身兼中大化學病理學系系主任的盧煜明，於1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA，其後與其團隊研發唐氏綜合症的無創檢驗方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷。

近年盧煜明領導的跨學科研究團隊更成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，能非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變。

盧煜明表示，科研成果能夠在全世界廣泛應用，幫到無數家庭，令他非常鼓舞，而今次獲獎證明血漿DNA診斷科技能推進國際醫學發展和惠及人類健康，得到世界認同。他希望未來有更多年輕人投身創新科技行列，一起努力，改變和影響世界。

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記者：陳梓蔚、陳子謙