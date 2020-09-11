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中大教授盧煜明創「無創產前診斷」技術　榮獲科學突破獎

社會 10:35 2020/09/11

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中大醫學院副院長（研究）盧煜明榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的「2021年科學突破獎 - 生命科學獎」。（中大提供）

有「無創產前檢查之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）盧煜明，榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的「2021年科學突破獎 - 生命科學獎」。獎項表揚他憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」方法的革命性貢獻，可及早診斷唐氏綜合症及多種遺傳病，令全球每年有超過90個國家、逾7百萬名孕婦受惠。

身兼中大化學病理學系系主任的盧煜明，於1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA，其後與其團隊研發唐氏綜合症的無創檢驗方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球90多個國家廣泛採用，每年有超過7百萬名孕婦受惠，是醫學界的重大突破。

此外，盧煜明團隊透過大型平行測序技術及創新的生物信息科技，分析母體血漿中的微量DNA，成功破解了胎兒的全基因組圖譜，從而可及早預測多種遺傳病。近年，盧煜明領導的跨學科研究團隊更成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，能非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變。

盧煜明表示，科研成果能夠在全世界廣泛應用，幫到無數家庭，令他非常鼓舞，而今次獲獎證明血漿DNA診斷科技能推進國際醫學發展和惠及人類健康，得到世界認同。他希望未來有更多年輕人投身創新科技行列，一起努力，改變和影響世界。

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責任編輯：陳子謙

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