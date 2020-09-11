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【LV面罩】奢華品牌Louis Vuitton時尚防疫　10月推售Monogram面罩潮人必備

休閒 11:04 2020/09/11

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Louis Vuitton首次推出防疫太陽帽二合一面罩，10月31日推出。（圖片由LV提供）

新冠肺炎疫情全球持續，單是看歐美個案仍然有增無減，加上疫苗還未有望而世，說知道這瘟疫是一場持久戰，高級時裝品牌在這時間經營困難，但正所謂只要懂得變通，生意仍然可做，就好像Louis Vuitton（LV）正式公告天下，推出可阻塞飛沫的Monogram面罩，絕對有可能買斷市。

面罩有Monogram商標，又可以變成太陽帽，應該很匆會被搶購一空。（圖片由LV提供）

高級時裝品牌在疫情期間推出口罩，實在司空見慣，例如Burberry、Salvatore Ferragamo和Yohji Yamamoto等，但以上的口罩都以裝飾用途居多，絕對不能夠阻止病毒，正所謂「有姿勢、冇實際」，但今次LV推出的面罩，就絕對可以阻擋飛沫，而且設計獨特。

首先面罩配以Monogram彈力皮帶，能夠舒適緊貼頭部，而刻有品牌標誌的金色鉚釘，則讓面罩能靈活調整角度，同時呼應LV行李箱所用的鉚釘。

面罩10月31日推出。（圖片由LV提供）

飾以Monogram飾邊的面罩在直接接觸陽光時會即時由透明變成深色，將面罩拉高後，又可以變成鴨咀帽，從上方提供保護，一物兩用。

這一頂萬眾矚目的面罩鐵定於10月31日於全球店舖推出，售價暫時未定，但在今天來看，這個配飾幾乎每日都可使用，就算價錢並不便宜，都應該會人火速售罄。

記者：何偉雄

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