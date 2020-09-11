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【提升廚藝】Towngas Cooking㕑藝頻道登陸YouTube　星級陣容免費傳授逾500個零失敗食譜

休閒 11:10 2020/09/11

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

煤氣公司推出專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煮》YouTube Channel。（相片：Towngas）

留家抗疫，在家煑食，人人都可以化身廚神。煤氣公司推出明火專業烹飪平台《Towngas Cooking煤氣教煮》YouTube Channel，透過星級陣容聯手創造不同飲食新「煑」意，內容非常多元化，除了挑選食材，連日常住家菜、西餐、日式料理、韓國菜、泰國菜、法國甜品以至健康滋味素菜的教學均一應俱全！

星級陣容包括星級名廚黃亞保、周中、廚藝界秋生哥Jacques Kagi、法國Disciples Escoffier專業文憑畢業生梁祖堯、星級靚媽陳倩揚、超級奶爸何基佑、星醫生郭田葰與葡國廚師John Rocha鹹蝦燦與暖男型廚Andy Dark等，將於今年內每天以不同內容主題輪流展示廚藝。

梁祖堯示範正宗法國菜。（相片：Towngas）

內容除了包括好物直播分享外，連材料的基本知識、食材處理、調味與烹飪技巧等竅門與秘訣都一一公開，分享超過500個零失敗食譜，輕易成為烹飪達人。更首創工人姐姐特訓班，家有外籍工傭的不容錯過。

以法廚星期三為例，梁祖堯示範正宗法國菜，大熱法菜如普羅旺斯燉菜蛋批、海鹽檸檬馬德蓮都會示範，最新已上載的影片為法式煎龍脷配黑橄欖汁，在家都可以煮出法國菜，令人躍躍欲試。

《Towngas Cooking煤氣教煮》YouTube頻道

記者：周美好

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