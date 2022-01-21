【停止面授】早餐食甜食令情緒大起大落　營養師推介至營食物提升專注力

▲ 天然補腦食物可以提高孩子的專注力。

本港爆發第五波疫情，全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心暫停面授，直至學校農曆新年假期，不少學生重回網課日子，家長務求子女在上網課時，可專心上課，以及提高記憶力，吸收課本的知識。有營養師認為，一份營養豐富的早餐，可增強學童的學習能力。

正所謂一日之計在於晨，早餐對於學童在學習上十分重要，營養師伍雅芬（Arlene）解釋：

根據加拿大多倫多大學的研究報告發現，早餐進食後15分鐘，就有增強記憶力的表現。另外英國的一項研究亦指出，在上學前吃了早餐的孩子，遠比那些餓着肚子上學的孩子專注力更能集中。在台北醫學院的一份研究發現，有吃早餐的學童在學業成績的表現，也比未吃早餐的學童更好。

香港人生活急促，有些家長會以現成麵包或蛋糕，以及包裝果汁當作子女的早餐，Arlene說最好是可免則免。

孩子的早餐要避免甜食，因含糖量過高會刺激胰島素大量分泌，同時也激發腎上腺素的釋放，他們會覺得興奮但很快地變得疲倦，注意力也會大受影響。

她認為早餐必須要優質，更要包含以下營養：「早餐要具高蛋白質，還要加上含高纖維質的碳水化合物食物，這便是一份優質早餐的組合。」

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烚蛋是最佳選擇

由於在抗疫期間，學童經常宅在家，少了戶外活動，一旦復課回校體力未必可立即適應得到，Arlene說可在早餐食材上作配合，便可增強體力。

簡單的一隻烚蛋已是好選擇，因有豐富蛋白質，至於烚番薯就可補充碳水化合物。

在疫情下，學童也必須提升抵抗力，Arlene提議可以在純味的乳酪上，隨個人喜好添加乾果和堅果，會有效幫助腸道蠕動，更可強化免疫力。而乾果可以補充好的脂肪酸，例如提子乾可以提供鐵質，是健康的早餐或小食。

學童上課，集中力及專注力亦十分重要，Arlene建議可吃藍莓及果仁。

藍莓有預防腦細胞氧化及抗炎功能，能改善短期記憶。另外，果仁也是不錯的選擇，因其含有單元不飽和脂肪酸，除了維持腦部血液循環外，還能提升血清素，從而改善情緒。

她又補充，葡萄及石榴也有助提升記憶力。

前者含有白藜蘆醇，有抗炎和抗氧化的功能，能保護腦細胞，有助增強記憶力；後者則可改善腦力運作，特別適合考試測驗期間食。

香蕉有助學童減壓

此外，部分小學生功課量大，可能會感到壓力，Arlene說家長要多加注意子女的情緒，亦可以從早餐方面入手。

在食材上可選擇杏仁，它含葉酸和鎂，鎂對大腦的健康非常重要，研究發現杏仁能減少抑鬱。另外燕麥片也有豐富的鎂，有助於大腦對抗抑鬱和焦慮，它是可溶性纖維的重要來源，有助於穩定血糖水平，也可幫助避免情緒波動。

至於不少小朋友喜歡的香蕉，Arlene說是優質的早餐食材。

香蕉含有一種稱為生物鹼（Alkaloid）的物質，它可以振奮精神和提高信心。而且香蕉是色胺酸和維他命B6的超級來源，這些都可以幫助大腦製造血清素，令人放鬆心情。

Arlene更教家長做一道香蕉早晨—花生醬香蕉三文治。做法很簡單，在一片全麥麵包上，塗上1湯匙花生醬，再放上半條香蕉。味道不錯，小朋友一定喜歡。

學童在未復課前，經常用電腦作網上上課，不少家長擔心學童眼睛健康，Arlene說可進食一些能改善視力的食品。

葉黃素（Lutein）及玉米黃質（Zeaxanthin）是眼睛晶體及視網膜中黃斑點的重要成分，多攝取有助防止眼睛退化。綠葉蔬菜含有豐富葉黃素及玉米黃質素，例如芥蘭及菠菜。 另外，DHA（Docosahexaenoic Acid）能強化眼睛接收外界視覺信息之餘，更有助加速眼睛與腦視覺神經之間的信息傳遞，使影像更清晰。水產類的DHA含量較多，其中以秋刀魚、三文魚、海藻類食物的含量最高。

早餐食燒賣、蛋糕會影響上課專注力，你的孩子有無食錯早餐？即睇【下一頁】

記者：招美寶