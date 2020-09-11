【險象環生】大叔腳踏風火輪無視交通安全　手持柺杖衝紅燈逆線行駛

大角咀有一名神秘男子每天都踩俗稱「風火輪」的單輪電動車，橫衝直撞，曾經試過撞傷人，是區內的「名人」。TVB節目《東張西望》嘗試追查該名男子，發現他很多時候只會舉手向其他車輛示意，便在馬路上以風火輪代步，更試過衝紅燈、逆線行走等等，非常危險！

大叔腳踏「風火輪」橫衝直撞

日前《東張西望》團隊在大角咀苦候數天，終於在必發道目擊這位身穿黑衣背心的大叔手持柺杖、腳踏風火輪出現數次。

他使用風火輪在車路上行走，駕輕就熟，速度與其他車輛相若，他甚至爬頭超前。就算紅燈，他也照樣繼續前行，只是稍為舉起手向其他車輛示意。其中一天，他手持外賣，看準時機立即舉手示意，強行逆線在車輛中穿插。

他每次踩著風火輪，都一定會帶備柺杖，這是因為風火輪沒有扶手，而且雙腳離地，只靠身體平衡擺動控制方向前行，時速可以到20公里。因此不排除大叔以柺杖平衡身體，可見他每次轉彎時都會先以柺杖撐在地上，又以柺杖剎停風火輪。

他擁有多款風火輪，外殼包括白色及黑色，更有單輪車轆款，懷疑每部都經過改裝，加了座位，方便他隨時坐下休息。

大叔踩風火輪危險實錄：

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在馬路使用風火輪屬違法行為

《東張西望》翻查資料，發現曾有新聞報導這名男子2016年被客貨車撞倒。但阿叔「見過鬼仲唔怕黑」，繼續使用風火輪代步。有車cam曾拍到他在2019年差點被的士撞倒。

節目發現大叔每天都會落樓玩2至3次風火輪，每次大約20分鐘，亦經常出入一棟工廠大廈。主持在門口等候他，並嘗試採訪，對方只回應「私人地方唔好入嚟啦」。當主持人嘗試到他辦公室了解，男子一開門就大叫「move」。辦公室門口寫著「公證行」，門口有單車停泊，未能知道辦公室真實的用途。

電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用，在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。

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責任編輯：羅嘉欣