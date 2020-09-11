【企鵝直播】澳洲菲利普島自然公園全球現場直播　3000小企鵝萌爆歸巢繁殖季節見企鵝BB【內附直播連結】

▲ 澳洲墨爾本著名旅遊熱點菲利普島自然公園由即日起，推出每晚全球現場直播自然奇觀企鵝歸巢（Penguin Parade）。

因應疫情全球旅遊受限，澳洲墨爾本著名旅遊熱點菲利普島（Phillip Island）的Phillip Island Nature Park由即日起，推出每晚全球現場直播企鵝歸巢（Penguin Parade），全球人士均可觀看3,000隻小企鵝捕魚歸來後，從沙灘上蹣跚地返回洞穴的過程。

以為只有在極寒冷的地區才會見到企鵝？原來在墨爾本也可觀賞到全球罕見的野生小企鵝。菲利普島自然公園的企鵝歸巢是島上最著名的活動，至今吸引逾50萬名旅客到訪，是遊人必到。

全球最大野生小企鵝群

因疫情關係遊客無法現場觀看這項自然界奇觀。有見及此，當局推出全球現場直播，讓人們透過觀看毛茸茸的萌爆企鵝，紓解在疫情下的苦悶和壓力。據悉，這是全球第一次定期對自然野生動物的活動進行夜間直播，並有保育員為遊客提供現場解說。

▲ 企鵝蹣跚的走路方式，原來是為了提高在陸地上的重心，不過經常不小心會仆倒。（相片：Phillip Island Nature Park）

罕見的野生小企鵝是體型最細小的種類，只有約33厘米高，體重約1公斤，只會在澳洲南部海岸和新西蘭繁殖，單在菲利普島已居住了約32,200隻成年小企鵝，是已知的最大小企鵝群，聯群結隊非常壯觀。

蹣跚走路方式提高重心

傍晚時刻，日間在巴斯海峽覓食的小企鵝會帶着食物回到島上的沙丘洞穴，盛事正式開始。首先會見到零丁企鵝逐漸上岸，找到其崗位便站着不動，牠們的職責是要為後來上岸的企鵝引路，過了一會，一批批的小企鵝便會陸續上岸，一個跟着一個排隊挪步回家。

▲ 剛從巴斯海峽回到沙灘，帶着食物徒步回家。（相片：Phillip Island Nature Park）

小企鵝在水中是游泳健將，時速可達每小時6.4公里，但一上到陸地走路就變得蹣跚，總是一副快要仆倒的樣子。據園區內導賞員解釋，原來這種獨特的走路姿勢對牠們來說是最有效的陸地移動方式，這可提高牠們的重心，讓牠們能靠着向前擺動而獲得前進動力，惟牠們常會不小心仆倒，十分可愛呆萌。

▲ 回家了！（相片：Phillip Island Nature Park）

企鵝直播的發布恰逢年度繁殖季節，可愛而毛茸茸的小企鵝開始填補數百個散落在沙丘上的洞穴。在推出直播後的兩天內，已錄得超過30萬觀看次數。

▲ 企鵝直播恰逢年度繁殖季節，毛茸茸的企鵝BB開始填補散落在沙丘上的洞穴。（相片：Phillip Island Nature Park）

▲ 企鵝BB超級可愛！（相片：Phillip Island Nature Park）

直播網站（6pm開始）: www.facebook.com/PhillipIslandNatureParks 或 www.youtube.com/user/PIPenguinParade

記者：陸明敏