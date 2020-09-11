【新冠肺炎】運輸署下周二全面恢復牌照即時申請櫃位服務　網上預約每日名額5000個

▲ 運輸署將恢復牌照及駕駛服務。（資料圖片）

運輸署今日（11日）表示，由9月15日起，轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組將全面恢復即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。

署方指，為方便市民使用網上預約服務，以減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間，網上預約續領正式駕駛執照或車輛牌照、車輛過戶、保留、轉移或改配車輛登記號碼或申領國際駕駛許可證的每日名額為5,000個，可供網上預約的期間維持為10星期。市民亦可因其情況，利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請。

基於公共衞生的考慮，所有進入運輸署各牌照辦事處的市民，均須接受由署方現場安排的體溫檢測。體溫高於攝氏37.5度或拒絕接受體溫檢測的市民會被拒絕進入辦事處。各辦事處亦會要求進入辦事處的市民佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手，並在辦事處内全程佩戴口罩。為減低病毒傳播風險，各辦事處亦會加強人流控制。



此外，運輸署將於9月14日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務，已預約於9月14日或之後進行筆試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及筆試中心應考。因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。

運輸署將於9月21日起恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。

在防疫措施方面，為減低病毒傳播風險，運輸署會在筆試中心實施預防感染措施，包括加強清潔考試中心內的電腦。所有參與筆試人士，必須戴上口罩，並在進入試場前使用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測。沒有配戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙