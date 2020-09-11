【時尚速報】日系牛王Evisu聯乘《機動戰士》　元祖級RX-78-2高達強勢登場

▲ EVISU以生產牛仔褲起家，在是次和Gundam的聯乘系列中當然少不得牛仔褸。（$3,999/圖片由品牌提供）

不要小覷動畫的力量，它可以是世界語言，就算動畫一早已經曲終人散，其魅力仍然可以一直流傳下去，歷久不散，叫人回味。這方面日本最是成功，最近日本牛仔褲品牌Evisu就找上經典的《機動戰士》合作推出聯乘系列。

日本身為全球動畫最大輸出國的它，推出過不少經典的動畫，當中1979年由安彥良和所繪製和設定人物、大河原邦男設定動畫版原機械的《機動戰士》，就是其中一套足可留世的動畫，其影響跨越數代。

▲ 可雙面穿上的bomber jacket，用上日本傳統的浮世繪畫風和經典的高達揮劍圖案。（$3,499/圖片由品牌提供）

▲ 動畫迷一定記得高達這一個揮劍動作。（圖片由品牌提供）

就好像2018年，由導演史提芬史匹堡執導的電影《挑戰者1號》，劇中以Gundam壓軸，叫人拍爛手掌的同時，亦可見《機動戰士》在全球有一班支持者，因此，時裝品牌找Gundam合作一點也不出奇，過往Uniqlo的UT系列就已經不下一次找元祖級的它登場，而今次則輪到日本牛仔褲品牌EVISU。

▲ 典型EVISU牛仔褲招牌式的大型M字印花，這一次後袋加入了高達頭像。（$3,299/圖片由品牌提供）

EVISU是次同樣找來元祖級的RX-78-2高達登場，設計上將標誌中央原本的佛頭換成了高達的頭像，主圖案左側印有RX-78-2字樣，代表著RX-78-2型號的高達，右側印有EV-91-1字樣，代表創立於1991年的EVISU。

▲ Tee正面印上簡單盾花圖案。（圖片由品牌提供）

▲ 入門版一定是tee，圖案用上高達頭像和EVISU的Daicock「家花盾牌」圖案。（$999/圖片由品牌提供）

而在Gundam頭像的正下方是雙方的誕生地：東京（GUNDAM）和大阪（EVISU）。當中的一件雙面bomber jacket更是整個系列中的重要的項目，圖案上既用了日本浮世繪風格，同時又可見元祖Gundam揮劍的英姿，可說是整個系列中最值得入手的一件，當然其他的入門產品還有tee和衞衣等，身為高達的fans絕對不要錯過。

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記者：何偉雄