【時尚速報】日系牛王Evisu聯乘《機動戰士》 元祖級RX-78-2高達強勢登場
不要小覷動畫的力量，它可以是世界語言，就算動畫一早已經曲終人散，其魅力仍然可以一直流傳下去，歷久不散，叫人回味。這方面日本最是成功，最近日本牛仔褲品牌Evisu就找上經典的《機動戰士》合作推出聯乘系列。
日本身為全球動畫最大輸出國的它，推出過不少經典的動畫，當中1979年由安彥良和所繪製和設定人物、大河原邦男設定動畫版原機械的《機動戰士》，就是其中一套足可留世的動畫，其影響跨越數代。
就好像2018年，由導演史提芬史匹堡執導的電影《挑戰者1號》，劇中以Gundam壓軸，叫人拍爛手掌的同時，亦可見《機動戰士》在全球有一班支持者，因此，時裝品牌找Gundam合作一點也不出奇，過往Uniqlo的UT系列就已經不下一次找元祖級的它登場，而今次則輪到日本牛仔褲品牌EVISU。
EVISU是次同樣找來元祖級的RX-78-2高達登場，設計上將標誌中央原本的佛頭換成了高達的頭像，主圖案左側印有RX-78-2字樣，代表著RX-78-2型號的高達，右側印有EV-91-1字樣，代表創立於1991年的EVISU。
而在Gundam頭像的正下方是雙方的誕生地：東京（GUNDAM）和大阪（EVISU）。當中的一件雙面bomber jacket更是整個系列中的重要的項目，圖案上既用了日本浮世繪風格，同時又可見元祖Gundam揮劍的英姿，可說是整個系列中最值得入手的一件，當然其他的入門產品還有tee和衞衣等，身為高達的fans絕對不要錯過。
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記者：何偉雄