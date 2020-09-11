【趙斗淳事件】韓變態犯性侵8歲女童致終生用尿袋　入獄12年首曝心聲：出獄後會老實做人

▲ 韓變態犯性侵8歲女童致終生用尿袋，入獄12年首曝心聲：出獄後一定老實做人。

南韓電影《素媛》改篇自真人真事「趙斗淳事件」，2008年趙斗淳暴力性侵當時年僅8歲的女童，導致其大小腸流出，需終身使用尿袋及人造肛門過活。趙斗淳被判12年有期徒刑，並即將於今年12月出獄，出獄在即，趙斗淳正接受150小時心理治療，並首曝心聲，出獄後會老實做人。

綜合韓媒報道，韓國法務部透露，趙斗淳周一（7日）接受心理治療時說：

正在反省罪行，出獄後一定會老老實實做人，會過著不引起非議的生活。

趙斗淳也表示：「非常理解大眾是怎麼看待我，所以已經準備好接受任何指摘。」而他稱，自己出獄後無處可去，「要搬家的話不太實際，所以打算回到安山市與妻子共同生活。」

據早前韓媒報道，雙方家人在事件後均搬家，但深入了解後發現，他們長時間以來就住在相隔不到500米的地方，雖然趙斗淳妻子又再搬了一次家，但還是在離娜英一家不到1公里的距離。

報道指，趙斗淳出獄後，他的照片等個人資料將於網上公開5年，讓公眾提高驚覺。趙斗淳亦需配戴可定位的電子腳鐐長達7年，以便監控他的位置及行動。可是南韓今年上半年，佩戴電子腳鍊的性罪犯再犯案有30宗，而去年則有55宗案例。

趙斗淳事件經過

「趙斗淳事件」發生於2008年12月11日，當年僅得8歲的娜英於上學期間被行為怪異的趙斗淳誘拐至教會廁所，將其衣服脫光後強逼她就範。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強行施暴得逞，造成娜英臉部、腹部、骨盆受重創，更引致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。

不過根據韓國法例，趙斗淳的暴行本應判刑15年，但他不斷強調自己醉酒和記不起當時的事情，因而獲減刑至囚12年，全案不可上訴，而趙斗淳的刑期將於2020年12月屆滿。

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責任編輯︰王明芳