【反黑路人甲】賴慰玲甦醒未與張振朗修成正果　朱敏瀚為王浩信擋子彈生死未卜【有片】

▲ 忠心耿耿的陸秋（朱敏瀚飾）為細倫（王浩信飾）擋子彈。（TVB截圖）

TVB劇《反黑路人甲》劇情愈來愈緊湊，甚有觀眾緣的大小姐（賴慰玲飾）終於醒來，惟高彬（張振朗飾）與大小姐尚未修成正果，令觀眾仍然看得肉緊。

另一邊廂，忠心耿耿的陸秋（朱敏瀚飾）為細倫（王浩信飾）擋子彈，現時仍然生死未卜，令細倫和高彬都很憂心。

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▲ 大小姐（賴慰玲飾）終於醒來。（TVB截圖）

昨晚（9月10日）播出的第24集《反黑路人甲》講述正在住院的大小姐終於醒來，並點名表示要與高彬和細倫會面，大小姐告知二人有關電話卡的線索，著二人幫忙調查。

經歷過生死的大小姐似乎有意退出江湖，未知最終能否與高彬一同遠走高飛。

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▲ 高彬（張振朗飾）和細倫（王浩信飾）到醫院探望大小姐（賴慰玲飾）。（TVB截圖）

接拍了新戲的明麗獲一眾社團叔父輩參演，惟眾人的演出不夠專業，因而令劇組向細倫投訴。

水姐（蔣家旻飾）思前想後懷疑鐵頭（陳志健飾）是殺大小姐的兇手，高彬和陸秋之後找鐵頭逼攻，更找來其父親晨爺姜大偉主持公道。

▲ 高彬（張振朗飾）和細倫（王浩信飾）很擔心陸秋（朱敏瀚飾）。（TVB截圖）

細倫落入喪鐘（徐榮飾）的圈套，在貨倉內被鋼砲追殺，陸秋在緊要關頭衝出來為細倫擋子彈，令細倫和高彬都甚為擔心。