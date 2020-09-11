【時尚速報】日本百年傳統蒔繪藝術融入時尚產品　國寶級技藝收藏家趨之若騖

▲ 蒔繪掛飾圖案包括小狗和老鼠等，圖案可愛的同時喻意幸運。（圖片由SAUVEREIGN提供）

每個國家都有當地獨特的傳統文化和藝術，有些傳統藝術幸保不失一直留傳至今更成為國寶級的產品，來自日本的蒔繪（Maki-e）漆器正是當中的表表者，今天這工藝更可見用於書寫工具和首飾上。

▲ SAUVEREIGN與京漆品牌象彥（ZOHIKO）推出限量的蒔繪首飾盒，盒而上4 種圖案代表著不同的意思，由左至右：魚代表幸運、花卉代表浪漫、鳥代表喜悅、Hina dolls代表驅去邪靈。（由左至右：$15,800、$18,800、$18,800、$15,800 / 圖片由SAUVEREIGN提供）

▲ Namiki Yoshitune蒔繪墨水筆，顏色非常鮮艷，蒔繪工匠用人手繪上日本武士，每枝的製作時間往往多達半年或以上。（$676,500 / 圖片由dunhill提供）

一直以來，日本對於保育傳統藝術和工藝都甚有一手，要追溯蒔繪這一種全賴以人手繪畫的漆器歷史，最早的源頭甚至可以追溯至奈良時代末期（710-794年），當時的工匠首先在漆器上灑上金粉圖案再塗上一層漆，之後再用木炭打磨成光滑表面，造出平滑的金色效果。

▲ Vintage-Namiki墨水筆-Kimono Circle用金漆和金箔細緻堵描繪出海和鳥的圖案。（$155,950 /圖片由dunhill提供）

此外，又可分為平蒔繪和高蒔繪這兩種最常見的技術，前者透過金粉散落到漆器上來營造出濃淡不一的效果。而後者會將金粉撒在一層厚身的樹脂上，促成圖案有著凸起的立體狀。

▲ 另一支Vintage-Namiki墨水筆-Wave，筆桿透出紅印，同樣價值連城。（$155,950 /圖片由dunhill提供）

而隨著歲月流逝，蒔繪來到江戶時代非常普及，繪上蒔繪的家居產品是當時貴族或將軍家中御用家品，能夠用上的甚至是一種代表著權力的象徵，但到了明治維新後，這一種堪稱為國粹的藝術備受冷落了好一後段日子，直至國內的美術學校相繼成立，得到外國品牌垂青，大家才重新看重蒔繪藝術的重要性。

今天的蒔繪

當中，不得不提英國品牌dunhill對蒔繪藝術的眷顧，品牌的「Dunhill Namiki」墨水筆就正是將蒔繪藝術推至高峰的代表作。時為19世紀初，本是在船上擔任輛機長的並木良輔（Ryosuke Namiki），因為工作關係經常接觸到不少新事物，它發覺英美進口的墨水筆既昂貴，但同時筆尖上有著銥金點，原來當時的外國人就在日本低價買入銥礦，然後加工成為高級商品再轉回日本兜售。

▲ 首飾盒內的寶石寶石掛飾圖案以金銀箔、金粉和天然貝母為素材，以人手繪畫於弧形掛飾的正背面，每個寶石掛飾配有一個以優質柔軟牛皮打孔造型的雙色皮革配件，從裁剪、縫紉到染邊，每一個工序都在法國特魯瓦(Troyes)全人手製作而成。（圖片由SAUVEREIGN提供）

有見及此，並木良輔決心要生產日本第一枝的墨水筆，於是聯同朋友和田正雄在1981年成立「並木製作所NAMIKI」，聘請蒔繪工匠在筆幹上繪上圖案，然後帶到世界不同國家展銷，結果除了得到當時的TIffany & Co.和Cartier等高級珠寶品牌的認同外，dunhill更將NAMIKI墨水筆收歸旗下。

「Dunhill Namiki」在1996年得以重新推出市場令這集藝術與書寫工具得以在新世界裏發揚光大（第二次世界大戰時因為戰亂而停產），更成為當今收藏家們的收藏對象。

除了dunhill與蒔繪藝術的關係密切外，最近SAUVEREIGN和創立於1661年的京漆品牌象彥（ZOHIKO）推出限量的蒔繪首飾盒和掛飾，首飾盒的圖案來自這間歷史悠久的品牌過往的一些精選圖案，以金銀箔、金粉和天然貝母繪畫而成，當中首飾盒那份獨特的紅調和打磨如搪瓷般的光澤效果，可說是當代藝術的結晶。

產品查詢：dunhill（2375 4413）、SAUVEREIGN（2530 3391）

記者：何偉雄