【新冠肺炎】派對房間至今未能重開　業界指下階段如獲重開生意額最多恢復3成

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎有持續放緩之勢，港府今日起進一步放寬部分社交距離措施，包括食肆堂食每枱人數增至4人等，而派對房間、夜店或夜總會等處所仍需繼續關閉。派對場地協會會長林漢然直指，港府媒聲稱一直與表列處所保持溝通，惟由始至終未曾主動聯絡，就當局預告派對房間有望下一階段重開，林漢然預料生意額最多恢復3成，聖誕前可以回復3至4成營業額。

派對場地協會會長林漢然接受港台《千禧年代》時表示，政府今日起放寬部分防疫措施，派對場地業界仍需繼續停業，是最早停業、最遲復業的行業；又提到現時有市民會於酒店房間開派對，相信政府都知道，卻不容許派對場地早些重開，形容是不公平，亦關注政府如何釐定聚會風險。

他又稱，日前聽到民政事務局局長徐英偉表示，一向有與表列處所業界討論，惟一直未曾獲政府部門聯絡，而他們是暫時是唯一代表業界的協會，但與市民一樣，都是看新聞才知道政府的最新政策，批評當局不尊重派對場地業界。

林漢然續指，至今業界仍未能恢復經營，對於當局指下階段可以重開，期望疫情不要反彈，下星期可重做生意，預計到聖誕前可以回復3至4成營業額。

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責任編輯：陳正怡