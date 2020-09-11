【過量運動】被罰連做200下深蹲後尿液變色肌肉酸痛　22歲少年確診橫紋肌溶解症

▲ 22歲少年被罰連做200下深蹲後，確診橫紋肌溶解症。

做運動要適可宜止！內地一名22歲少年因為上化妝攝影班遲到，而被老師罰連做200下深蹲，結果肌肉持續酸痛，3日後尿液顏色，最後確診橫紋肌溶解症。

據《1818黃金眼》報道，22歲的小湯報了一個化妝攝影班，但因為住得遠，所以遲到過2、3次。結果於7月30日他又因為遲到，而被老師罰做200次深蹲。

他表示，當時做到50個左右，身體已經有點撐不下去。後來做到100多下，覺得真的做不下去，便問老師可不可以下午或明日再繼續做。但老師說不能，一定要全部做完。

老師甚至為此拍攝了一段影片，影片中可見，小湯不停做深蹲，期間有按摩大腿，累攤地上。

結果，連續做完200下深蹲，他的兩條腿特別酸痛，痛到沒辦法走路，夜晚也痛到睡不著覺。到了第3天，他的尿液顏色也變了。到醫院檢查發現是橫紋肌溶解症，醫生解釋是深蹲導致的。

過度運動可至橫紋肌溶解症、急性腎衰竭

急症科專科醫生蔡振興曾接受訪問時指，過度運動可至橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。假如大量運動後，翌日出現肌肉痠痛、小便呈紅色，就有機會是肌肉溶解而釋放出肌紅蛋白進入血液中，使小便變紅。而肌紅蛋白融入血液，更可堵塞腎小管，造成急性腎衰竭。

橫紋肌溶解症常見於突然做大量運動人士，加上運動時沒喝足夠水份、沒有熱身等。多數人士見到小便變紅，才懂得求醫。

有治療橫紋肌溶解症，患者需要喝水或以靜脈注射方式為身體注入水份，讓腎臟有保持有水流通。若能及時處理，可沒後遺症；但若未能把握治療黃金期，可令腎細胞壞掉，急性腎衰竭可變成慢性腎衰竭。

責任編輯：羅嘉欣