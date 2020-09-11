【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音

▲ 康子妮婚後相夫教子由幕前轉做幕後。

現年49歲的林曉峰與43歲康子妮，去年亮相ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》，一直表現恩愛，可是昨晚（9月10日）卻爆出二人在上星期已離婚。林曉峰之後回應指，多年來康子妮成全了他想結婚有家庭生小朋友的所有夢想，但可惜二人未能牽手走到白頭。

林曉峰與康子妮於2001年相識，在2002年結婚，婚後育有兩子（長子 林寶，幼子 林熙），康子妮婚後卻決定在事業剛起步時淡出幕前相夫教子，全心為家庭付出。待兒子漸長，她開始為歌手演唱會當和音，重新追回自己音樂夢。

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▲ 林曉峰與康子妮離婚。（Instagram圖片）

退居幕後未有放棄理想

康子妮早於2000年出道，在TVB主要任主持的工作。其實她畢業於多倫多大學的音樂系，在16歲時已考獲鋼琴演奏級，亦自學長笛、小結他、色士風、口風琴，並曾做音樂及鋼琴老師，可說多才多藝。

成為人母後，康子妮在陪伴兒子成長的同時，亦未有摒棄夢想，每天抱著兒子練琴，哄完他們睡覺再學寫琴譜，積極裝備自己。

直至兒子長大成為「小大人」不用再太過依賴父母照顧，康子妮終能重投音樂工作，近年亦成為容祖兒和鄭伊健的御用和音。

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▲ 康子妮現是容祖兒的御用和音。（Instagram圖片）

康子妮才華獲認同

康子妮在約十年前已為鄭伊健的演唱會首次擔任和音，自此成為鄭伊健、容祖兒及黃凱芹等演唱會的御用和音及樂手。

她不時站到台前吹長笛和口風琴等樂器Jam歌，而在去年的容祖兒《Pretty Crazy容祖兒演唱會》中，她認真的工作態度、以及對演出的全情貫注，獲樂迷高度評價，更成立了歌迷會，亦令更多人認識康子妮是位音樂人。

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薰陶兒子喜歡音樂

康子妮熱愛音樂，在她的社交平台可見大量與音樂相關的照片，而她亦有接下不少與音樂相關的工作，包括電影配樂、歌曲創作及寫琴譜等。

而她的興趣亦激勵了兒子，尤其幼子很喜歡彈結他與她Jam歌。

她曾指雖曾強迫兩子學琴考級，但後來發現此路不通，因為他們對琴聲真的提不起興趣，但細仔就反而喜歡彈結他和打鼓，長子則喜歡唱歌和聽歌，亦是另一種音樂藝術。

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康子妮亦覺得音樂的出路並不狹窄，因為音樂是每個人的精神食糧，在數碼化的世界對音樂其實需求更大，所以如果將來兒子想讀音樂是絕不會阻止，確是一位開明好媽媽。