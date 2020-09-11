【家品速報】IKEA 2021新家具家品推介　8大必買打造Sweet Home精選

▲ IKEA推出2021全新產品目錄，內有多款平價、時尚的新家具任君選擇。（IKEA提供）

極簡、北歐風等家居風格流行至今，但在白色、卡其色等素色主調以外，如何為家居添上更多特色？香港樓貴租貴、地少人多，裝修怎樣才能慳位又實用？IKEA 2021的新產品，一貫其親民價格，以設計簡而精為特點，方便移動又輕巧，適合家居空間有限的香港人。

IKEA推出2021全新產品目錄，內有不同家居配搭的貼士，也介紹多款新推出的家具及家品。當中有幾款糅合大自然風格，外形吸引、功能性又強的新產品，不單客廳、浴室、廚房，就算打造全屋都幫到手。

吸睛環保燈飾

1.KNIXHULT吊燈

外形似足竹籃，此款吊燈的確由被棄置的竹子材料製成，不但造工細緻，同時亦相當環保。晚上亮燈時投射出微黃燈光，更增添客飯廳舒適愜意的感覺。（$399）

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2.NÄVLINGE吊燈

如果不喜歡大自然風格，NÄVLINGE的三角形吊燈亦別具時尚感。簡單、輕巧的外形和綫條，加上沉實的深紅色，能作簡單點綴。若家居空間小，燈飾太大反而會增加壓迫感，這款就剛剛好。（$199.9）

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蝸居客廳必備

3.BUSKBO扶手椅

藤織產品是打造北歐風家居的必備之選，BUSKBO扶手椅，輕巧易移動、方便打掃，在椅上鋪一個白色軟墊，感覺就像去了度假般放鬆。更值得一提的是，椅腳為塑膠料，不怕會刮花地板。（$999）

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4.Ekolsund活動躺椅

懂變形的家具最適合蝸居，方便迎合各種需要。Ekolsund活動躺椅既可充當小型梳化，拉長時亦可以躺睡，在客廳煲劇、看書時想小睡片刻，又懶得回睡房，就可以躺在上面小休。（$2,990）

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5.Ragrund層架組合

外形窄身修長、向上發展的收納架可放收藏品，更可以「偷位」放更多東西。Ragrund層架組合同樣為天然的竹製品，格數大小不一，作展示、儲存用途都可。（$599）

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6.NISSAFORS活動几

活動几可隨便移動，待用時可放在廚房、房間做收納，有需要時亦可拉到客廳，當作接待客人的小茶几。想有個茶几，但又怕長時間放在客廳會影響空間大小的人，此款有滾輪、可移動的儲物架就十分適合。（$279.9）

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居家工作好幫手

7.SKARSTA升降式書枱

疫情開始至今，上班族、學生都長時間留在家中上學或辦公。升降式書枱可因應不同人的高度調整，最低高70厘米，最高可升至120厘米，即使學童長高了也不怕，十分耐用。（$1,890）

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8.JÄRVFJÄLLET辦公椅連扶手

一張好凳可防止腰痠背痛，JÄRVFJÄLLET辦公椅連扶手，由頸、背、腰、手臂都承托得到，有助預防或紓緩因坐姿不佳而引起的健康問題，即使工作、溫習久了，也不怕有痛症。（$2,390）

▲ （IKEA提供）

記者：吳霆俊