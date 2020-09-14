【遙距診症】威爾斯醫院遙距診症及外展服務助檢疫長者　醫護惋惜離世長者未染疫前「行得走得」

▲ 沙田威爾斯親王醫院為區內院舍提供遙距診症。（冼偉倫攝）

本港第三波疫情波及多間老人院舍，很多長者都未可以親身到醫院複診，沙田威爾斯親王醫院成立社區老人評估小組在今年2月起為區內院舍提供遙距視像診症先導計劃，有護士憶述曾經照顧隆亨長者之家的長者染疫後離世，認為疫情之下，院舍更需要做足防控感染措施。

大圍隆亨長者之家至今共15人感染，當中有3名院友相繼入院後不治，沙田威爾斯親王醫院社區外展服務資深護師陳勵明指出，以往每周會到上址進行2至3次的探訪，故對院舍的長者十分熟悉，得知有職員及院友染疫後十分緊張，在他們遷至隔離營時一直提供支援，包括長者的品物執拾清單、安慰職員及長者等，他們更親身到隔離營採訪院友，以確保他們沒有任何因新環境而引起的不適。

該院首名因疫離世的90歲婆婆，陳勵明憶述婆婆非長期臥床的病人，平日可在院舍內自行走動，間中亦會與他們聊天，惟相信其因住在首名確診院友的隔壁，平日或會一同用膳而受到感染，在得知婆婆離世的消息後她亦感到非常難過及可惜。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

沙田威爾斯親王醫院社區外展服務副顧問醫生馬漢明亦對於3名病人的離世感到十分難過，強調任何人在個人的感染控制方面要做得更好：

其實未有疫情之前，我們都會經常到院舍探訪他們，與他們的關係可算是「老友記」，知道病人因疫離世亦感到非常難過。

疫情之下，小組人員更於今年2月起展開遙距視像診症先導服務，確保長者可以足不出戶診症、複診、有足夠藥物等。馬漢明指出，以往不能面診時只可在電話透過院舍職員轉述病人情況，而視診則可以直接得知病人的病情及傷勢等，惟視診亦有局限性，如不可看新症等。他更指出疫情下，病人較願意接受視像診症：

曾經在面診的時候，在病人眼神中感受到他們害怕從自己或其他醫護人員身上感染病毒，但視診時則不會有相關情況。

馬漢明稱平均每日為一間院舍的病人作視像診症，每次2至3小時，可為10至15名病人看診。現時沙田區有9成，即34間院舍均有參與遙距視像診症先導服務，有近8成半的使用者對服務感到滿意；而有關計劃在大埔區亦有實行，稍後更會在北區進行。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩