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《顫．役．前》精心布局震懾觀眾　《我們．異》+《訪．嚇》監製再探種族衝突　

娛樂 12:13 2020/09/11

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《顫．役．前》繼續呼應種族問題。

正上畫的電影《顫．役．前》（Antebellum）繼續呼應監製的兩部前作《我們．異》和《訪．嚇》，以獨特的說故事方式，以及出其不意的橋段，將美國昔日的蓄奴制度，扣連現今社會的白人至上主義、種族對立問題。

《顫．役．前》講述一名黑人女性知識份子，被捲入神秘事件，當中又涉及美國歷史昔日蓄奴制盛行的可怕莊園，迷離布局，令人措手不及，在美國放映時口碑不絕。

《顫．役．前》如《我們．異》）及《訪．嚇》般探討種族問題。

傳媒指影片既能回應當下，又能呼應於根深柢固的種族歧視之下，廣泛的黑人權利運動」，食正時下的社會議題，似神預言今年5月美國「Black Lives Matter」運動。

《顫．役．前》將這項全球注目的種族議題搬上銀幕，擷取了昔日的美國莊園蓄奴歷史，放置於現代隱形的種族歧視脈絡之中，組織成懸疑驚慄的故事，揭露黑人在社會中飽受的各種歧視欺壓，回應片中有些創創由古至今從未消失。

《顫．役．前》結局精采。

英文戲名「Antebellum」源自拉丁文，意思是「戰爭之前」，對美國人來說，名字特別代表著美國南北戰爭（American Civil War）奴隸制被廢除之前的社會。

曾演《NASA無名英雌》（Hidden Figures）的女歌星珍奈兒夢妮（Janelle Monáe），戲中飾演一名身陷絕境的傑出黑人作家，為求保命必須與時間競賽，最終拆解一個關乎百年歷史的困局，結局布置精采，成為另一齣「劇透被咀咒」的作品。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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