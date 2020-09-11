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【新冠肺炎】世衞稱牛津暫停臨床測試敲響警鐘　料最快年底才有疫苗成效結果

社會 12:18 2020/09/11

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

世衞首席科學家斯瓦米納坦形容事件敲響警鐘。

早前英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）聯同牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，因一名接受測試人士疑似出現嚴重副作用，宣布暫停第三階段測試。

世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）形容事件敲響警鐘，反映研究及臨床發展有起有落，必須做好準備，但毋須過分氣餒。她又指，這些事總會發生，暫停測試是很正常的程序，強調所有臨床實驗，安全是最重要。

被問到疫苗何時可以推出市面，她指，在最後階段人體測試中，傳統上要至少6個月才開始看到成果，由於部分測試在7月開始，很大可能會在今年尾或明年初有中期結果，惟仍要待監管機構審核和授權疫苗推出市民，又指目前無法預計哪一款疫苗會有效。

噴鼻式新冠病毒疫苗

港大醫學院亦與內地合作研發噴鼻式新冠病毒疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，預計11月開展臨床實驗。詳情即看：【下一頁】

對於臨床實驗中一名測試者接種後出現「橫貫性脊髓炎」，袁國勇認為，可能是自體免疫反應而攻擊神經系統，並非疫苗問題。詳情即看：【下一頁】

世衞公共衞生緊急計畫執行主任米克萊恩（Mike Ryan）則指，這場是對抗病毒及挽救生命的競賽，不是公司或國家之間的競賽，呼籲公眾不要打賭任何疫苗，直至競賽完結。

世衛總幹事譚德塞認為，對抗新型冠狀病毒需要全球團結及領導力，認為疫情仍然擴散，與部分國家就疫情應對出現分歧有關。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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