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【氣管敏感】爸爸堅持要子女戒凍飲避氣管問題　醫生拆解凍飲致氣管差迷思

兒童健康 13:06 2020/09/11

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台灣有父母為孩子應否戒凍飲食雪糕一事爭論，有兒科醫生拆解凍飲導致氣管差的真相。

夏日炎炎，香港的天氣悶熱令不少人想喝杯凍飲透心涼一下，但常聽說凍飲或食雪糕會導致氣管收縮，甚至引發氣喘。台灣一名兒科醫生陳木榮分享，指一對父母為了孩子飲凍飲食雪糕引致氣管變差一事爭論多年，惟一直沒有答案，遂請教陳醫生。醫生揭示真相，指出兒童的氣管本來較差，飲凍飲及食雪糕的確會對氣管造成影響。

兒科醫生陳木榮在《健康多1點》節目中，指收到一個媽媽的來信，近幾年與丈夫為孩子飲凍飲食雪糕引致氣管變差的問題爭論不休。媽媽問及陳醫生，「飲凍飲食雪糕對氣管不好嗎？」陳醫生表示，事實因由應該是調轉過來。

孩子的氣管本來沒有問題，飲凍飲或吃雪糕的影響不會太多。但如果孩子本來氣管不好，飲凍飲或吃雪糕的確會造成影響。

氣管有問題飲凍飲或致咳嗽

據台灣衛生福利部國民健康署指出，有研究顯示，若身體及氣管健康的人，有4%人會因飲凍飲或吃雪糕會咳嗽。而氣管有問題的人例如氣喘，則有47%的人會因飲凍飲或吃雪糕咳嗽。

醫生：含久一點才吞

陳醫生提醒父母，倘若孩子的氣管健康，天氣熱偶爾可以讓他們飲凍飲或吃雪糕，可注意︰

提醒他們含在嘴裡久一點才吞嚥，其實對氣管沒有太大影響。

反而，如孩子的氣管有問題，應經由醫生的評估及控制後，只能間中讓他們飲凍飲或吃雪糕，切忌常吃凍品。

中醫師：飲凍飲前先食暖和食物

註冊中醫師陳俊傑接受曾接受TOPick訪問時指，飲凍飲後易誘發氣管敏感，引起的咳嗽更難「斷尾」，建議飲凍飲前先進食暖和食物，用以減低對脾胃的刺激，同時可為喉嚨、氣管「暖身」。

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責任編輯︰王明芳

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