新歌《天空之門》出動畫MV　曾樂彤與Cousin三度合作：出道以來最難唱的歌【有片】

▲ 曾樂彤推出新歌《天空之門》。

歌手曾樂彤今日推出全新廣東歌《天空之門》，歌曲由王樂儀填詞，Cousin Fung作曲、編曲及監製，MV以動漫做主要元素，附合年青人的口味。曾樂彤表示最初聽到Demo時已覺得這首歌很有動漫的感覺：「就好像在天空、草叢中奔馳。」

今次是Cousin Fung跟曾樂彤第三次合作，曾樂彤說：「每次與Cousin合作都有點不同，他很有耐性，會用一個奇特的方法指導我，令我可以更好地運用聲線。今次他對我的要求亦有提高，如唱腔、細節位都很嚴格，所以錄歌是一個很漫長的過程，可以說是出道以來最難的一首歌。」

▲ MV講人遺失了好奇心。

MV以用動畫方式展現，除配合歌曲風格以動畫說故事，同時迎合時下年青人喜歡動漫的口味。

不過MV中的女生就並非以曾樂彤為藍本，她解構道：「因為MV中的女主角可以是任何人，令看MV的人更有代入感。」

▲ MV以兔仔做主角。

另一MV主角是兔仔，兔仔代表已遺忘的好奇心：「其實很多戲或童話裏都有兔仔的出現，我覺得兔仔代表好奇心，而每個人都會有好奇心，比如你突然遺失了一樣經常掛在身邊的東西，就像好奇心，人愈大愈會忘記，但其實它一直在你身上，只要你想重拾時，它就會帶給你無限可能性，或是一個未知的將來，而這個就是『天空之門』，打開門後就是一個未知。」