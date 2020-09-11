  • 29°C
香港時間 : 2020911日 (五) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

《奪命狂呼》相隔9年再拍第5集　莉芙金寶回歸再戰鬼臉殺手

娛樂 12:50 2020/09/11

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《奪命狂呼》令女主角莉芙金寶走紅。

恐怖驚慄經典《奪命狂呼》（Scream）系列，96年推出後大受歡迎，前後共拍了4集，總票房達6億美元，女主角莉芙金寶（Neve Campbell）成恐怖片天后，近日《奪命狂呼》相隔9年宣布再拍第5集，令一眾粉絲期待。

《奪命狂呼》第一集於1996年推出，是當年最賣座的電影之一；其後於1997年、2000年、2011年分別推出三部續集。

有「恐怖大師」之稱的導演韋斯奇里雲（Wes Craven）於2015年逝世，一度令恐怖片迷以為系列亦會告一段落。

鬼面具及身份撲朔迷離的變態連環殺手，將會重現人間。

近日，電影公司終宣佈新一集《奪命狂呼》將於2022年面世，系列女主角莉芙金寶並答應久休出山，再度飾演女主角薛妮（Sidney Prescott）。

莉芙金寶指參演新一集《奪命狂呼》，主要是感到製片人對這個系列的肯定及誠意，尤其對系列的靈魂人物Wes Caraven的尊敬及愛戴。

兩個系列角色也會回歸。

電影系列的另外兩位重心人物：警長杜威及他的妻子，也會繼續由大衛雅奇（David Arquette）及歌迪妮覺絲（Courteney Cox）演出。

此外曾拍《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列男星積奎爾（Jack Quaid）及《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）等亦將加盟。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【沙丘瀚戰】新一代男神添麥菲查洛美新作預告　張震進軍荷里活與「水行俠」積遜莫瑪合作【有片】
14:21 2020/09/10
【沙丘瀚戰】新一代男神添麥菲查洛美新作預告　張震進軍荷里活與「水行俠」積遜莫瑪合作【有片】
【Netflix電影】喪屍片《Alive》乘《屍殺半島》熱潮上架　朴信惠+劉亞仁疫境求生
16:26 2020/09/10
【Netflix電影】喪屍片《Alive》乘《屍殺半島》熱潮上架　朴信惠+劉亞仁疫境求生
《顫．役．前》精心布局震懾觀眾　《我們．異》+《訪．嚇》監製再探種族衝突　
今日 12:13
《顫．役．前》精心布局震懾觀眾　《我們．異》+《訪．嚇》監製再探種族衝突　
電影 荷里活 演員 導演

最高瀏覽

【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
22:31 2020/09/10
【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
23:34 2020/09/10
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】
13:29 2020/09/10
【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】