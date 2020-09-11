《奪命狂呼》相隔9年再拍第5集　莉芙金寶回歸再戰鬼臉殺手

▲ 《奪命狂呼》令女主角莉芙金寶走紅。

恐怖驚慄經典《奪命狂呼》（Scream）系列，96年推出後大受歡迎，前後共拍了4集，總票房達6億美元，女主角莉芙金寶（Neve Campbell）成恐怖片天后，近日《奪命狂呼》相隔9年宣布再拍第5集，令一眾粉絲期待。

《奪命狂呼》第一集於1996年推出，是當年最賣座的電影之一；其後於1997年、2000年、2011年分別推出三部續集。

有「恐怖大師」之稱的導演韋斯奇里雲（Wes Craven）於2015年逝世，一度令恐怖片迷以為系列亦會告一段落。

▲ 鬼面具及身份撲朔迷離的變態連環殺手，將會重現人間。

近日，電影公司終宣佈新一集《奪命狂呼》將於2022年面世，系列女主角莉芙金寶並答應久休出山，再度飾演女主角薛妮（Sidney Prescott）。

莉芙金寶指參演新一集《奪命狂呼》，主要是感到製片人對這個系列的肯定及誠意，尤其對系列的靈魂人物Wes Caraven的尊敬及愛戴。

▲ 兩個系列角色也會回歸。

電影系列的另外兩位重心人物：警長杜威及他的妻子，也會繼續由大衛雅奇（David Arquette）及歌迪妮覺絲（Courteney Cox）演出。

此外曾拍《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列男星積奎爾（Jack Quaid）及《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）等亦將加盟。

