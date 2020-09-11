【才藝媽媽】從不放棄音樂身教兒子力求進步　康子妮女人自強︰我自由度好大

▲ 康子妮成為人母後從沒有放棄音樂夢，認為媽媽需要平衡家庭與事業。

49歲林曉峰（阿Lo）與43歲康子妮（Lily）結束18歲婚姻，育有兩子17歲林寶和15歲林熙。阿Lo證實了離婚消息，並感激康子妮與他成立了家庭，成全了他。有傳兩人去年年頭起出現感情問題，康子妮早前曾接受TOPick專訪時談及家庭與事業話題，自言雖早婚做媽媽，但從沒有放棄過音樂夢想，並笑著度過每一天。

▲ 康子妮成為鄭伊健御用和音。（相片來源︰康子妮IG）

康子妮︰我現在很好自由度大

林曉峰曾讚揚Lily為了家庭犧牲了音樂夢想，感激太太的無私付出。Lily淡然表示阿Lo說得太誇張，自己從沒有放棄夢想，只是兒子小時候需要媽媽，自然要多花時間去湊仔。

只是湊仔和學音樂的時間分配問題，我現在也很好，自由度好大，想幾時做就幾時做。

▲ 康子妮曾在容祖兒演唱會上做和音。（相片來源︰康子妮IG）

好學媽媽勤練樂器唱歌裝備自己

自小在加拿大讀書的康子妮，5歲開始學琴，16、17歲在加拿大考到鋼琴演奏級，在多倫多大學時修讀音樂系鋼琴表演，還自學其他樂器如長笛、口風琴、小結他、色士風等，並跟老師學唱歌。最近她還購入一Base結他學習，「如果有時間我還想學雙簧管、大提琴。」

加入TVB後，Lily一邊演戲一邊教琴，擔任《都市閒情》主持時，她已一顯身手表演彈琴和吹笛，惟當時沒有很多人留意。

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抱B練琴 由零開始學寫琴譜

在事業起步之時，Lily毅然放下事業與林曉峰結婚兩年抱兩，成為年輕媽媽淡出幕前。她惟一放不下音樂夢，在家中仍努力裝備自己學寫琴譜，甚至抱著BB練琴。

兒子上幼稚園，我就趁兒子入睡後學寫琴譜，由零學起。

▲ 康子妮認為兒子仍有好大進步空間，常對兒子說不要安於現狀，要時刻提醒自己力求上進。（黃建輝攝）

成鄭伊健容祖兒御用和音

直到兒子讀小學，Lily開始有機會做和音及擔任樂手，隨著兒子漸漸成長，加上口碑，她的音樂工作愈來愈多。至近年更成為鄭伊健和容祖兒的御用和音，令外界重新認識康子妮。

▲ 兩子快將長大成人，康子妮有更大自由度發展事業。（相片來源︰康子妮IG）

兩名兒子都有遺傳媽媽的音樂天份，尤其細仔林熙喜歡彈結他與媽媽Jam歌。Lily與很多家長一樣，曾強迫兒子學琴，「我認為這是學音樂的基本。」但兒子對琴聲毫無興趣，細仔喜歡彈結他和打鼓，哥哥只喜歡唱歌和聽歌。

Lily放手讓他們尋找自己喜歡的音樂路，認為音樂在現今數碼化的社會需求好大。「音樂是人人的精神食糧，無論廣告、電影、流行曲及現場演出等都需要音樂。」

▲ 一家四口多年來相處融洽。（相片來源︰康子妮IG）

兒子退出羽毛球港隊

兩名兒子動靜皆宜，受父母薰陶下愛上打羽毛球，一家四口曾是有名的羽毛球家庭，兩子更加入體院訓練成為港隊精英。不過，由於難以兼顧學業，Lily亦發覺兒子對羽毛球並非如此熱愛，幾年前決定不再接受體院訓練，但他們仍保持每周一至兩次出外跟教練練波。

在體院打羽毛球要好熱愛和投放好多時間訓練，他們喜歡打波，但練波太辛苦就不太喜歡，個樣死死下，所以當一個康體活動去玩會開心些。

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轉讀國際學校 兒子快高長大

兒子3年前亦從保良局蔡繼有學校轉讀國際學校，方便接軌海外升學。Lily認為國際學校的風氣較適合兒子的活躍性格，能在更輕鬆的學習環境下成長。她表示，兒子轉校後上學好開心，不論學校空間和學生的思想空間都更廣闊，連身高也快速增長。

尤其哥哥轉校後，感覺長高了一呎，可能經常做運動，心情又放鬆。其實當我見到兩兒健康快樂、乖巧聽話，我就感到很安慰，但我覺得他們仍有好大進步空間，作為媽媽仍在等待中，人永遠都是追求更多。

▲ 細仔林熙喜歡彈結他，康子妮樂於栽培，認為音樂都有很多出路。（相片來源︰康子妮IG）

提醒兒子勿安於現狀力求進步

孩子在媽媽眼中是永遠的小朋友，Lily覺得兒子仍像BB，很多事情仍未懂得做。在育兒路上，她最重視孩子的品德，如禮貌、待人接物，這些都不能從書本中學習，必須由父母教導。她亦時刻提醒兒子不要安於現狀，相信自己仍有進步空間。其對音樂永不放棄的態度，就是最好的身教。

我明白同學之間會有比較，總有同學名列前茅、比賽奪得冠軍，但我較著重小朋友在別人眼中是一個怎樣的孩子，我希望別人覺得我孩子是有禮貌、有關愛之心。

▲ 康子妮自言是一個快樂的人，無論有甚麼困難，都盡量笑著去面對。（黃建輝攝）

笑可以化解很多事情

Lily在整個訪問中說話平和，性格溫婉，她笑言以前兒子讀小學時，每日都追趕時間表，趕去練波、回家食飯、沖涼，在短時間內要做很多事，令她經常動氣。現在為了養聲，兒子亦漸漸長大，媽媽不必再看管太多，自自然說話都放輕了，並提醒自己要笑多一點。

我是一個快樂的人，常忘記自己的年齡，只是大概記得，但很多報道經常寫我是「43歲康子妮」。凡事都不要太計較，要笑多一點，因為笑可以化解很多事情，令人留下好印象，照鏡都應該笑著照。

康子妮專訪談及音樂人生，即睇︰

【隱世樂手】退居幕後湊仔抱B練琴練唱 康子妮重踏音樂路成祖兒伊健御用和音

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記者︰林綺玲