【兒童腸胃炎】幼稚園小學恢復面授課要提防腸胃炎　醫生爸爸提醒清淡飲食不限「三白」

▲ 台灣小兒科專科醫師陳敬倫指出最近患腸胃炎的孩子個案上升，家長要留意。

全港中小學及幼稚園本月23日及29日分兩階段恢復面授課，學童提防新冠肺炎外，亦要提防感染腸胃炎。台灣兒科專科醫生陳敬倫指出最近患腸胃炎的孩子個案上升，尤其是剛去托嬰或幼兒園的孩子尤多。其兒子的老師也傳訊提醒班上有同學腸胃炎，請家長提醒孩子多洗手，注意飲食衛生。

台灣兒科醫生陳敬倫是爸爸，他開設了facebook專頁「臭寶爸 – 兒科陳敬倫醫師」分享育兒健康等資訊。近日，他撰文分享要家長小心孩子感染腸胃炎，並轉載台灣疾管署的資料，見每週急診腹瀉就診率，0至6歲明顯上升。

腸胃發炎嚴重吃甚麼吐甚麼

陳敬倫醫生指出腸胃發炎嚴重時，食物口水胃液下不去腸子，吃甚麼吐甚麼，就連胃液（黃色）都嘔出來，如果口服止吐藥也一吃就吐，可以打止吐針或使用止吐塞劑，大部分嘔吐的症狀在24小時內逐漸緩解，建議在少量多次補充電解質液後慢慢恢復正常飲食。如果持續嘔吐不能進食、有綠色（膽汁）嘔吐物、脫水精神不佳、沒尿，需要再次就醫檢查！

另外，這種一直吐的腸胃炎（常常是諾羅病毒）傳染力很強，接觸到嘔吐物一定要用肥皂洗手乳洗手、稀釋漂白水消毒，不然經過半天到一天的潛伏期後，就會感染到爸媽，換成他們吐。

清淡飲食不限白麵包饅頭與粥

陳敬倫醫生著作《兒科醫師想的和你不一樣：0～5歲幼兒照護圖解寶典》，內亦有提及當兒童患有腸胃炎時，不要再只吃三白了，白吐司（白麵包）、白饅頭、白稀飯（白粥）。有關節錄內文如下︰

在少量、頻繁補充電解水後，就可以慢慢試著恢復孩子的飲食，喝母乳的寶寶可以繼續喝母乳，喝配方奶的寶寶也不需要稀釋奶粉，一歲以上的孩子開始少量多餐的清淡飲食，清淡飲食是避免油膩、油炸、刺激的食物，不是只吃白吐司、白饅頭、白稀飯，因為腸道修復需要營養，稀釋的奶或不均衡的飲食反而會延長病程，所以瘦肉、魚肉、蛋白和蛋黃都可以吃，水果推薦有天然止瀉效果的蘋果和稍微青一點香蕉（不要有黑點），另外香蕉富含鉀，有改善電解質不平衡和幫助腸蠕動的效果。

腸胃黏膜如果發炎比較嚴重時，位於腸道絨毛頂端、幫助消化乳糖的酵素會被破壞，引起暫時性的乳糖不耐，因此延長腹瀉的病程，所以喝配方奶的嬰幼兒可以考慮換喝無乳糖配方（俗稱止瀉奶），待乳糖酶恢復後（通常兩週）就可以慢慢恢復正常的配方。

有關內容獲《兒科醫師想的和你不一樣：0～5歲幼兒照護圖解寶典》四塊玉文創 授權轉載。

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記者︰顏紫燕