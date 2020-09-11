葵涌警署外遭擲汽油彈　運輸工認縱火候判

▲ （經濟日報資料圖片）

葵涌警署今年初被人投擲汽油彈，18歲運輸工今（11日）於區域法院承認企圖縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩項控罪，還押至本月底判刑。辯方求情指被告或受過度活躍症影響而犯案，惟法官質疑事件經精心策劃，並非一時衝動。

涉案被告陳俊輝被控於2020年1月29日，在葵涌警署外連同另外兩人，意圖用火損毀警車，以及於2月4日在葵涌金發工業大廈單位內，管有11個汽油彈、1瓶助燃劑及3個玻璃樽等，意圖用作損壞另一人的財產，被告今承認兩項控罪。

案情指，今年1月29日晚上，有警員目睹2、3名身穿黑衣的男子向葵涌警署投擲3枚汽油彈，路面被火球薰黑，警員隨即通報事件。警方其後透過閉路電視片段發現被告進出葵涌金發工業大廈，遂上門調查。被告於大廈外被警員截查及拘捕，警誡下被告承認出於貪玩而向警署投擲汽油彈，意圖燒毁警署內的警車。警方其後又搜查被告租用的單位，並在單位內搜出11個汽油彈、1瓶助燃劑、3個玻璃樽及一些黑色衣物等。

被告其後於錄影會面中承認投擲汽油彈，與他一同犯案的兩名男子是他早前於示威中認識的，而被告拒絕透露兩人聯絡方法。被告於會面中表示後悔，因社會運動而魯莽行事，犯案影響了他的將來，卻無助社會運動。

辯方今求情時指，根據案例，判刑範圍約為6年，而被告及早認罪，應獲減刑至4年，若他於獄中行為良好，最終需服刑約32個月，而另一判刑選項則是判其進入教導所，為期至少18個月，辯方指教導所為較佳選擇，因為被告可於羈留期間繼續學習。

辯方又指被告或受其過度活躍症影響而犯案，他現時已深感後悔，並希望勸籲他人引以為戒。法官質疑事件經精心策劃，明顯非一時衝動，因此若辯方堅持被告受過度活躍症影響而犯案，則需先為其索取精神科報告再作判刑。

法官將案件押後至9月28日判刑，其間亦為被告索取教導所報告，但法官明言，從閉路電視片段所見及在單位內搜出的物品，本案並不適合以教導所處理，現時索取報告只為考慮判刑之用。

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記者：楊詠渝