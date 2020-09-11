【喪母之痛】亡母歷子宮頸癌兼肺癌病逝　藥劑師媽媽身教子女打HPV疫苗預防

▲ 藥劑師媽媽Lucilla的亡母患子宮頸癌及肺癌病逝，她身教子女打HPV疫苗預防。

至親離世的傷痛不足為外人道，有人說時間能治癒，可是最終還是得靠自己走出陰霾。Lucilla與丈夫都是註冊藥劑師，育有13歲的兒子和11歲的女兒，她經歷過媽媽患子宮頸癌及肺癌病逝的打擊，每次憶起亡母依舊百般滋味在心頭。為人母後，她深刻體會要保持健康，才能與孩子走更漫長的路。

模範媽媽盡心照顧家庭

Lucilla小時候一家四口生活美滿，媽媽是一位家庭主婦，一直努力照顧Lucilla和比她年長幾歲的姊姊。三母女大部分時間都在一起，當她們慢慢長大，母女儼如姊妹般行街，彼此分享心事，關係非常親密。

▲ 藥劑師媽媽Lucilla育有一對子女——13歲的兒子Neville和11歲的女兒Bethanie。（李嘉杰攝）

媽媽在Lucilla心中絕對是一位模範母親，她不會為姊妹倆設定一些宏大目標，只想她們做事不要三分鐘熱度，總要經過努力及嘗試。

即使我們做不到，媽媽不會讓我們立即放棄，反而為我們想辦法解決。如果嘗試過後仍未能走下去，她才引導我們適時放手。

隱瞞患子宮頸癌免擔心

後來媽媽不幸患上子宮頸癌，當時Lucilla年僅約11歲，對於媽媽的病況並不清楚，加上媽媽不欲女兒擔心而隱瞞患癌一事，只有爸爸默默陪伴媽媽覆診，在身邊照顧。

▲ Lucilla的媽媽一直用心照顧家庭和女兒。（受訪者提供相片）

她猶記得那時臨近新年，媽媽入院做手術前仍跟她們姊妹行街，添置新裝過節。媽媽完全沒在她們面前表現出一絲憂慮，當時她仍未知道癌症的嚴重性，直至媽媽入院做手術前，她和姊姊才得悉惡耗。

為人父母最放不下的肯定是孩子，Lucilla的媽媽擔心癌症帶來的影響，令她未能好好照顧踏入年少階段的女兒。她與女兒分享過去遇到挫折的經歷，心底裡盤算萬一自己有任何不測，女兒也可以參考她的經驗，面對將來出現的難題。媽媽最後才向她們交代一切，Lucilla坦言︰

我那時才知道原來是大件事，但根本不知道甚麼是『癌症』。

▲ 在Lucilla年幼時，媽媽不幸患上子宮頸癌。（受訪者提供相片）

媽媽患上子宮頸癌第二期末至第三期初，情況未去到最差，可以做手術解決。Lucilla形容「媽媽是一個堅強的人」，醫生告知手術需時5至6小時，她卻請醫生轉告丈夫及女兒手術3小時內就完成，免得他們太擔心。父女被蒙在鼓裡，在手術室外苦等半天才知道真相。

苦戰7年不敵肺癌離世

第一次手術成功後，媽媽亦順利跨過癌症的5年存活率期限，一家四口繼續過著幸福的生活。直至Lucilla婚後，兒子Neville 1歲左右，她的媽媽發現患上肺癌，隨即進行微創手術，可惜約8個月後復發。Lucilla眼泛淚光回憶︰

媽媽之後與癌症搏鬥了7年，最終離開了我們。

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Lucilla認為化療、電療、標靶藥等都存在不同程度的副作用，癌症患者經歷的痛苦無法形容，照顧者的苦況亦不容忽視，她就見證著爸爸照顧媽媽的辛酸。

媽媽患癌的經歷很痛苦……癌症患者幸運的得以痊癒，不幸的還有漫漫長路與癌症共存，或走向死亡。

▲ Lucilla讚賞媽媽是一位模範母親，母女關係親密。（李嘉杰攝）

安排子女打HPV疫苗預防

受媽媽先後患上子宮頸癌及肺癌去世的打擊，Lucilla在生下女兒Bethanie後，決心接種人類乳頭瘤病毒疫苗（簡稱HPV疫苗，又稱子宮頸癌疫苗）。注射HPV疫苗後，女性可預防子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌等，男性則可預防生殖器濕疣及肛門癌。

▲ Lucilla安排子女打HPV疫苗，以作保護。（受訪者提供相片）

世衛倡議9至14歲女童預防HPV以作保護，Lucilla考慮到接種的黃金期，適逢衞生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，到校為合資格的小五及小六女生注射疫苗，於是她讓女兒參加，同時自費安排兒子在診所接種疫苗。她有感而發︰

我要保持健康，往後日子才有更長的路與子女同行，好好保護他們。

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記者︰駱秀玲