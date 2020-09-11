18歲女大學生假冒「特務人員」行騙　騙走240萬被捕

▲ 一名18歲女大學生扮「內地特務」行騙。（曾秋文攝）

18歲女大學生假冒「特務人員」行騙，騙走4人合共240萬元。警方上月接獲兩人報案指，曾接獲自稱內地官員的來電，被要求開設網上理財戶口並提取大量現金。

警方指，今年8月收到2宗利用假冒官員來電的電話騙案，其中一名觀塘居民於8月15日收到一名自稱內地官員來電，聲稱受害人在內地觸犯法例，其後一名自稱「特務人員」上門與受害人到附近銀行開設網上理財戶口，再用密碼提取所有款項被騙；另一宗則發生在8月17日，銅鑼灣一名受害人被以同樣的手法被騙到銀行提取大量現金，並交予騙徒。其後該2名分別84歲及77歲的受害人揭發受騙，1人為獨居長者、另1人與兒子同住，兩人於8月20日及28日向警方報案。

▲ （曾秋文攝）

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威表示，警方接報後鎖定目標人物，於昨日（10日）早上8時在葵涌石籬東邨拘捕一名18歲本地女子。她報稱為大學生，警方在她住所檢獲入數紙、八達通，以及犯案時所穿的衣物。經調查後發現，騙徒與另外2宗沒有報警的騙案有關，所以相信騙徒涉及共4宗騙案，受害人分別為3女1男，涉及的款項由12萬至150萬不等，合共240萬。



警方呼籲家中年輕人應不時留意長者有否被騙，如收到懷疑騙案電話時應謹記「遇電騙、即收線!」，並應報警求助。

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記者：曾秋文