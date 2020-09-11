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【國泰危機】國泰及國泰港龍放棄申請第二輪「保就業」 料最快10月可裁員

社會 13:12 2020/09/11

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國泰集團旗下國泰航空及國泰港龍，不申請政府第二輪「保就業」資助。（資料圖片）

國泰航空今（11日）公布，國泰航空及國泰港龍將不申請政府第二輪「保就業」計劃。國泰集團稱，管理層將於第四季就公司最適合的營運規模和模式公布建議。外界認為，申領「保就業」資助需承諾不裁員，市場料國泰放棄「保就業」或將啟動裁員計劃，最快10月有行動。

國泰航空企業事務總經理黃文傑稱，集團旗下部分附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出「保就業」申請。

黃文傑解釋，疫情對各行業的打擊程度也有不同，當中航空及旅遊接待業最受影響。國泰集團不能倖免，旗下各業務受到打擊，會適時公布集團的計劃詳情。

政府補貼僱主支付9月至11月工資的第二期「保就業」計劃，本月13日截止。

國泰此前申請第一輪「保就業」計劃，獲發津貼6.8億元，承諾受薪僱員逾2.5萬，其中包括國泰航空有限公司獲發4.58億元補貼，承諾受薪僱員人數1.77萬人；國泰航空飲食服務（香港）有限公司獲發4387萬元，承諾受薪僱員人數1590名；港龍航空獲6908萬元補貼，承諾員工人數2581人；香港機場地勤服務獲7082萬元補貼，承諾員工人數2624人。

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責任編輯：吳卓峰

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