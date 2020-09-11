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【全民檢測】港大教授高本恩批全民檢測非善用公帑　料無可避免出現第四波爆發

社會 13:37 2020/09/11

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高本恩指，本港早晚會出現第四波爆發，是「無可避免」。（資料圖片）

普及社區檢測計劃（全民檢測）踏入第11天，港大公共衞生學院教授高本恩（Ben Cowling）直言，自己沒有去做檢測，仍有數日時間令他改變主意，又指舉辦陽性率低的大型檢測，不是一個善用公帑的做法。

高本恩日前接受電視英文新聞節目訪問，他提到檢測本身的費用約500港元，亦會有用於採樣和處理樣本的額外成本，以目前有過百萬人參與的人次，計劃開支不菲。

他又說，香港人是最明智，深知自己需要做甚麼，認為市民知道今次用幾百元去做病毒檢測，成效非常低，雖然中央政府負擔了一大筆費用，但他認為香港的納稅人亦負擔一大筆費用，而在將來納稅人也許要繼續負擔這筆費用。

高本恩再解釋，舉例指若檢測成本是一元，大部分人都會做，甚至每星期做，但是次全民檢測成本高，認為多年來醫療系統足襟見肘，該筆錢可以有很多其他用途。

他認同計劃的原意是好，以尋找隱形患者，因社會總有未為人知的患者，但計劃找到的患者，部分已出現病徵，只是在求醫時未安排檢測，形容是一個失誤，因本來可以循別的途徑發現他們。

對於目前計劃找到的陽性個案只有10多宗，他指，本港第三波疫情已到尾聲，確診個案一周接一周回落，但仍有社區個案，亦預期有隱性患者，如社交隔離措施維持多一至2周，每周數字會持續下降至零。

他又指，透過全民檢測得知在社區的個案不多，認為是有用資料、令人安心，但成本太高，又指有一件事該做而未做，是為院舍員工和院友、在囚人士和監獄員工定期檢測，才是物有所值的防疫活動。

高本恩直言，本港早晚會出現第四波爆發，是「無可避免」，稱當第三波疫情結束，政府會放寬防疫措施，市民的防線開始放鬆，屆時可能由外地來的旅客，或獲豁免隔離檢疫14天的的群組，或者「未堵塞的漏洞」即獲豁免檢疫的航空機組人員和船員，一旦有病毒傳入社區，就有機會散播。

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記者：陳子謙

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