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【同事三分親】關詠荷一個原因中途辭演　王祖藍+徐榮+布偉傑憑劇火速入屋

娛樂 16:36 2020/09/11

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回顧《同事三分親》八大精彩要點。

TVB處境劇《同事三分親》於9月11日凌晨重播，當年《同事三分親》邀來關詠荷、金燕玲和江欣燕三位金牌演員主演，令《同事三分親》造就不少話題，今日由TOPick細數8個經典回憶。

第一套高清劇集

2007年3月12日播出的處境劇《同事三分親》為TVB首套播放的高清電視劇，由於《同事三分親》反應熱烈，由數最初的120集不斷添食，最後《同事三分親》播出364集。

角色名家傳戶曉

角色大玩食字。（《同事三分親》截圖）

首位萬千星輝視后關詠荷　為家庭放棄事業相夫教女

關詠荷在《同事三分親》飾演的黃家嵐為陸哲（蔡淇俊飾）的媽媽。黃家嵐年輕時與陸哲的爸爸陸堅（也是蔡淇俊飾）相戀，黃家嵐在誕下陸哲後為工作離開家庭，被家姑伍恆（金燕玲飾）指責多年以來都沒盡母親責任。

故事由黃家嵐回流香港與兒子相認到親近的故事。當中「黃家嵐變陸哲」的對白經常出現，非常洗腦。

關詠荷為女辭演

關詠荷辭演《同事三分親》。（東星圖片）

《同事三分親》劇名本來為《嫲辣甜孫》，不過後來用現在的劇名。《同事三分親》自2007年3月12日起在TVB首播，由關詠荷、金燕玲、江欣燕等參演，劇集集數起初定為120集，其後數度宣布添食，由220集、328集及最後加至364集。

可是，女主角關詠荷於2008年3月中途辭演，她曾在電台節目坦承為陪伴女兒Brittany而不再演，而關詠荷最後一次亮相《同事三分親》為2008年3月12日播出的第258集《如何說再見》。

王祖藍奪「飛躍進步」

畢業於香港演藝學院戲劇學院的王祖藍為一級榮譽藝術學士，熱愛演藝事業的他入行至今作多元發展，參與拍攝演出之餘也不忘創作音樂作品。

王祖藍在《同事三分親》展現喜劇天份。（《同事三分親》截圖）

入行初期的王祖藍一般擔任綠葉角色，他於《同事三分親》演電腦部總管樓華一角，喜感十足且甚有觀眾緣。

大受歡迎的處境劇《同事三分親》縱然未有於《萬千星輝頒獎典禮2007》中獲得任何獎項，但憑此劇人氣急升的王祖藍於《萬千星輝頒獎典禮2008》中勇奪飛躍進步男藝員，星途也愈來愈順利。

女尊男卑CP

徐榮飾演的裘俊力追江欣燕飾演的Diana。（東星圖片）

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徐榮於《同事三分親》飾演的裘俊力追江欣燕飾演的Diana，劇中的二人本為女上司與男下屬的關係，地位女尊男卑。最終二人於劇中修成正果，也為觀眾愛戴的一對CP。

徐榮參演過多部TVB處境劇，當中他憑《同事三分親》劇角色迅速入屋，人氣急升的他連續兩年獲得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角的提名，演技備受認可。

兩大咪神堀起

《同事三分親》內，蔡淇俊周旋於兩大咪神梁政珏和陳自瑤之中。

Kawaii（陳自瑤飾）一直喜歡陸哲，待陸哲與MayMay（梁政珏飾）分手後，終於有情人終成眷屬。可惜，戴銀來（陳茵媺飾）的出現，令Kawaii意識到與陸哲的感情已變質，忍痛分手。

現時，梁政珏和陳自瑤已成為人母，梁政珏為家庭淡出幕前，陳自瑤則保持最佳狀態活躍幕前。

陳自瑤與梁政珏現為人母。（東星圖片）

奠定布偉傑御用洋人

前TVB御用洋人布偉傑因為拍攝《同事三分親》演出「韋一」角色而為人熟悉，布偉傑接受TOPick訪問時表示自己綽號「阿一」也是由《同事三分親》開始源用至今。

布偉傑在《同事三分親》演出令人深刻。（《同事三分親》截圖）

影帝加持客串

有眼利的網民發現影帝張家輝曾在《同事三分親》第137集客串食客，其後張家輝表示因為到劇組探望太太關詠荷，再順便客串。

當時張家輝沒有一個特寫和對白，只有遠景帶到少許側面，令人大感可惜，不能看到影帝視后同場對戲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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