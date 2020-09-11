【醜小鴨變天鵝】25歲女生自小被嘲醜樣輕生被救　花29萬整容創整形公司成網紅

▲ 日本一名女生自小被嘲外貌醜陋，曾欲輕生，最後她花了29萬整容，並成為網紅。

真人版醜小鴨變天鵝！日本一名25歲女生自小被嘲外表醜陋，經常被欺凌。她也開始嫌自己醜，情緒低落，企圖輕生，最終獲救。後來她共花了400萬日圓（約29.2萬港元）整容，因甜美可愛的外形成為網紅，並開設整形諮詢公司，助其他同樣想改變的人。

25歲網紅Mikishi（みきしぃ）今年3月在twitter公開整容前後的相片，旋即成為熱話。Mikishi本來是單眼皮女生，鼻子也不如現在般立體。據日媒報道，中學時期，Mikishi曾向同學表示很嚮往娛樂圈的生活，想當雜誌模特兒，但每次提起總被人恥笑，指她長得醜。久而久之，她開始討厭自己的外表，甚至不想外出接觸人，一度感到絕望。

升上高中後，她整容的意慾更愈來愈強，與朋友的關係也幾乎破裂。母親得知後，願出資讓她接受整形手術。高中畢業翌日，她做了眼部手術，術後仍遭言語傷害，令她感到自卑。她自殺不遂，獲救後再度封閉自己，好一段時間不敢外出，錯過升讀大學的機會。

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歷4次整容手術 人生180度轉變

最終，她前後花了400萬日圓（約29.2萬港元）整容，接受4次手術（眼、鼻、下顎等），並曾去南韓整容，結果變成擁有雙眼皮、大眼睛、鼻樑高高的可愛女生。她從沒後悔整容：

我的人生180度轉變。若可改變人生，我不介意花那麼多錢。

Mikishi坦言，以前因常被人恥笑而感失落，整容後她常被讚可愛、美麗，感到自信和開心。後來她更創立一間整形諮詢公司「Poperka」，希望幫助像她一樣的人，同時亦希望整形能獲社會大眾接受。

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責任編輯：羅嘉欣