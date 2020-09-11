【育兒心得】 12歲科學資優生修畢中五物理課程　媽媽：不擬提早入大學盼培育心智軟技能

▲ 資優生是怎樣煉成的？且讓Science at Home頻道版主12歲的吳家翹的媽媽跟大家分享。

資優生對有興趣領域，都會努力鑽研，在學術領域上，大多比同齡者更提前學習。Science at Home頻道版主12歲的吳家翹，是科學資優生，今年準備修讀科大為資優生開設的中學大學雙修課程基礎課程（等同中六物理科程度)，雖然如此，媽媽Carol卻無意預備讓他提前進大學，希望他平衡發展、健康成長。

▲ 中一的家翹在數學和科學領域都很早浮現才華。(黃建輝攝)

家翹去年已完成科大為資優生開設的中學大學雙修課程基礎課程（等同中四至中五物理科程度）。而他小三時亦開始參加中大資優課程和香港資優教育學苑課程，於小四時獲世界數學及解難評估（WCT，前名世界數學測試）的 「最年輕優異雙優生」獎項，小六時在該評估中成功越級挑戰了中學生組別，獲得雙優成績。

Carol謂，WCT乃是一個類似測試智能的活動，測試對象為8至14歲學生，獲得優等成績反映小朋友的高階思維能力，屬同齡學生中的前百分之十。

她解釋，大仔幼稚園階段，已呈現語文資優，例如未夠一歲半便記得很多英文生字，幼稚園時曾經跟他伴讀英文科學書本，他聽一次便記住所有發音，第二天整本書一字不漏讀給媽媽聽。

資優生記憶力很強，喜歡自學，對知識可以貫穿，看事情深入，而且舉一反三。 其實他幼稚園時，我已跟他傾談不同的日常科學現象，例如冰溶化，火焰顏色等簡單的科學知識，因為我自己也喜歡科學。

▲ 家翹自細已喜歡看科學書、解難書本及科學小說。(受訪者提供)

初小時，孩子對科學現象有很好奇，小四開始探索和自學科學概念，例如畢氏定理、牛頓三大定律，Carol便購買不同的科學雜誌和書籍，並安排科學活動和興趣班；更不怕申請手續繁瑣，花一年成功申請成為香港資優教育學苑會員。

申請步驟要用一年，包括呈交子女的成績，及要分階段完成網上評估。但之後參加課程全部免費，幫到家翹提升科學範疇的知識。現在他已參加過幾何和拓樸學、基因學、天文學、數學編程等等，更有機會到大學實驗室參觀基因學示範實驗，有不一樣的童年生活。

▲ 家翹小五時自己拼砌閉合電路、製作門鐘。(受訪者提供)

早前家翹更與媽媽一起研究物理實驗，自創Science at Home頻道，期間看書及搜集資料，用學生角度，嘗試剖析背後的科學原理，自創教學短片，他謂希望把每個步驟和每一件用具都解釋得清楚，讓小學生可以在家進行，啟發大家觀察周遭生活所遇到的事情。

▲ 成立頻道，解畫各樣小學生適合的有趣實驗。(黃建輝攝)

小學階段不看電視

資優生的第一位導師是父母，Carol謂回想自己童年，跟兒子性格相似，長大後也喜歡自學，故能完全代入他的思想。

然她認為無論孩子如何早慧，更重要是自細有伯樂，受到栽培。

栽培小朋友是要藉他們的興趣和能力培養恆心和毅力，從過程中學習，提升自我肯定。因此我堅持他們要學樂器，小學時也不看電視，主要玩智力推理遊戲及捉棋。

她強調，孩子每天練琴，不但建立到紀律，練樂器也有助左右腦平發展，讓他們明白一分耕耘一分收成，對學習不會抱僥倖心態。

▲ Carol謂教養方式都是從書本及上資優學苑的家長課、或不同的家長講座中學習，與孩子一起成長。(黃建輝攝)

完美主義特質

Carol謂不同的教養方式，都是從書本及上資優學苑的家長課、或不同的家長講座中學習。

大人要與孩子一起成長。

提起資優兒特質，她謂孩子普遍有完美主義，比較敏感，並對公平公義很執着。故父母若對他們有別的看法，給予建議時要很小心措詞，並先讚賞，保持正面。

因為他們已覺自己全力以赴，對少少的建議會看成是指摘，感到受傷。

家翹小學是港島著名直資，各科目功課都是用分組project，因為完美主義，因此他參與各科專題研習，不容易跟同學合作。

家翹亦坦言有些project他選擇不入組而自己完成。

因為同學未必明白我的想法，很難解釋清楚。我也試過把同學已完成的部分重做一次。不是不尊重同學，而是想把事情做到最好。

媽媽強調，資優生很需要別人明白和了解，也難免有挑權威的情況，故要習慣與他們講道理，建立同理心。

不過她認為，孩子也會容易被別人誤解。

有時他們太喜歡思考，會變得執著。總括而言，要多理解，站在他的立場思考之餘，亦要調教他們以多角度分析事情！

家翹雖然在數學和物理均提前學習，但媽媽認為，那是旨在滿足他對於深奧知識的探求需要，並無意預備提前進大學。

因為心智、社交和其他各項情意發展或軟技能，亦同樣重要，資優生需要健康成長，與世界接軌，才能發揮才能貢獻社會。

家翹妹妹吳恩喬在運動和音樂上也同樣出色，小四時參加香港體操總會的全港小學競技體操學界賽事，曾取得全港女子丙組「自由操」項目季軍，同時亦獲得校際音樂節鋼琴獨奏6級組冠軍，並將考小提琴演奏級。

Carol謂女兒同時發展體藝潛能，可讓她建立自信。

▲ 兩兄妹都擅長音樂，Carol謂人人都有獨特一面，不用比較。(受訪者提供)

香港資優教育學苑提名計劃

香港資優教育學苑（下稱學苑）為本港10至18歲的資優學生，提供合適的學習和發展機會。

學苑每學年主要透過「學校提名」及「自身提名」計劃取錄適齡學員。有意成為學苑學員的資優學生必須先以合格成績完成「第一階段：香港資優教育學苑網上甄選學習課程」，方可於「第二階段：遞交提名資料」接受進一步甄選。

提名日期：由即日至10月30日

提名計劃簡介會：9月22日

記者：胡麗珊