【新冠肺炎】張宇人斥醫生專家不懂風險　林超英駁斥只顧自身業界利益促撤行會職務

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎有持續放緩之勢，港府今日起進一步放寬部分社交距離措施，包括食肆堂食每枱人數增至4人等，飲食界議員張宇人昨日受訪時直斥政府的「張弛有度」策略做法不當，又回應衞生防護中心傳染病處主任張竹君所指不斷拉低口罩飲酒較高危說法，指斥「大家不要扮專家」及「這班醫生無人識計風險」。

前天文台台長林超英昨日於社交網站個人專頁形容張宇人之言囂張無禮，又稱張宇人作為行政會議成員，理應支持政府施政，惟如今瘟疫襲港之時，公開拆政府的台，甚至侮辱行政體系人員，包括官員和公務員，打擊公務員士氣，為前線人員增加壓力。

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林超英又向行政長官林鄭月娥去信，要求立即撤掉張宇人的行政會議職務，並指導他向官員和公務員道歉。他於信中提到張宇人抗疫期間，只顧自身業界利益，不見從香港大局出發的言論，言行與行政會議成員身份絕不匹配，理應立即撤職。

身兼行政會議成員的立法會飲食界議員張宇人昨日接受電台訪問時，提到港府放寬部分社交距離措施，形容港府有關放寬是「行兩步退一步」，而酒吧、卡拉OK及夜總會未可重開，更有逾萬員工需停業，形容政府的「張弛有度」策略「『張』就全部停晒」，做法不當。

對於衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前稱，不斷「除除戴戴」口罩飲酒可能更危險，張宇人不認同有關說法，直斥「大家唔好扮專家」，反問「吸空氣都有菌啦，唔吸呀？」 他又指政府早前要撤回全日禁堂食措施，是因為「醫生無人識計風險，專家是不懂風險。」

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記者：陳正怡