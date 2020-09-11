陳彥霖死因研訊裁判官排除自殺選項　陪審團只能考慮死於意外或存疑

▲ 陳彥霖死因研訊今早死因裁判官完成引導陪審團，陳母何姵誼（白衣者）今早亦到庭旁聽。（資料圖片）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日被發現赤裸浮於將軍澳魔鬼山對開海面，死因裁判官今（11日）向陪審團作出裁決指引，指裁決須基於死因研訊的庭上證供，因此欠缺基礎讓陪審團裁定非法被殺或自殺。陪審團遂須裁定死者死於意外或死因存疑，而若裁定死於意外，須推斷出死者死時情況。

死者陳彥霖（15歲）案發時為調景嶺知專設計學院的青年學院學生，其屍體於去年9月22日被市民在將軍澳魔鬼山對開海面發現，當時屍體全裸浮於海面。其母何姵誼今天有到庭旁聽。

經過11天的死因研訊，死因裁判官今天向陪審團作出裁決指引，指陪審團作出裁決時，須考慮到庭上所有證供及決定是否要信納。

死因裁判官向陪審團提及裁決選項時，指考慮到案件備受公眾關注，因此特別說明裁決選項的標準。

死因裁判官指，本聆訊中存在3種相關裁決選項，首先為非法被殺，而這須達至毫無合理疑點，惟研訊中沒有證供顯示死者曾受過襲擊，死者生前沒有與人結仇或爭拗，死者亦不曾因為參加任何活動，而擔心自己的人身安全，因此沒有證供基礎讓陪審團裁定死者非法被殺。

另一項裁決選項是死於自殺，死因裁判官指，雖然精神科專家何美怡指死者可能患有思覺失調，而死者或受此影響而自殺，但這與去年8月至9月期間的證供不相符，因此未能穩妥地將此選項交予陪審團選擇。

死因裁判官最終指，餘下選項為死於意外，而陪審團須衡量相對可能性後，推斷出死者進入水時的地點、時間及情況；若陪審團無法作出推斷，餘下的選擇便是死因存疑，惟死因裁判官提醒這是法庭所不希望的選項。

死因裁判官另考慮到案件特別，派發了問卷引導陪審團作事實裁斷，而問題主要有關去年9月19日的證供，包括死者當天曾否到知專上學、死者放學後曾否赤腳走到調景嶺地鐵站、當日傍晚曾否前往日出康城，以及死者當日是否出現思覺失調的徵狀。

死因裁判官作出指引後，陪審團遂退庭商議。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌