集齊7款藍牙遙控頂級賽車 享受戶外競速樂趣

經過大家努力抗疫，疫情終於稍見緩和，政府已逐步開放戶外設施，讓「宅」在家中良久的廣大市民，再次享受戶外活動的樂趣。不過，疫情仍然反覆，政府也呼籲大家避免進行太多有身體接觸的活動。那麼，小朋友重返戶外空間放電時，有甚麼合適的活動可做呢？

有否想過在戶外玩模型車，風馳電掣鬥一番？

Shell與一眾賽車品牌BMW、FERRARI、FORD、HYUNDAI和NISSAN合作，推出全新限量版藍牙遙控合金賽車系列，集齊賽車與電池，就可在戶外的模型賽車場或公園廣闊的平地上，享受飆車樂趣。適逢各項世界頂級賽車比賽已重新展開，例如一級方程式大賽已舉行了9個分站比賽，賽事正進入白熱化階段，大家可相約朋友仔一起到戶外舉行賽車大會，感受賽車的刺激。

▲ Shell推出全新限量版藍牙遙控合金賽車系列，從此可以隨時舉行賽車大會，享受飆車樂趣。

下載App以手機遙控賽車

Shell自8月起推出一共7款1：41合金模型車，深受車迷喜愛，多款模型車瞬間已被全數換購。新一批模型車已在9月重新上架，車迷要把握機會，換購喜愛的車款及專用的充電式藍牙遙控器電池。只要將各款模型車裝上電池，並於手機下載Shell Racing App，即可將模型車升級至藍牙遙控賽車，直接以手機控制模型車。

各款合金模型車均以經典冠軍級賽車車款為藍本，包括多款房車、E級方程式及一級方程式賽車，每款皆做到細緻逼真，玩得亦睇得。除了戶外競速之外，亦可一家人在家中設計專屬賽道，由室外玩到室內。

入油2次 即可換齊一套遙控車與電池

由即日起至2020年10月31日，顧客只需每次憑指定油咭惠顧汽油滿450港元，就可以優惠價低至49港元換購一架模型車或一顆充電式藍牙遙控器電池，只要惠顧2次，即可換齊模型車與電池，立即升級為藍牙遙控模型車，展開極速之旅。

▲ 為電池充電約30分鐘，就可使用20分鐘。

▲ 藍牙遙控距離約為8至10米。

不過，各位冠軍級遙控賽車手不要太心急，飆車前請先參考以下3個簡單起動步驟：

1. 根據下圖所示，以正確角度將電池放入金屬連接位；

2. 不要過度用力將電池強行推入或滑入金屬連接位，以免折斷連接位後無法連接；

3. 下載Shell Racing App（只支援iOS／Android OS 9.0或以上），連接藍牙後即可以隨時用手機遙控*。

▲ 正確角度將電池放入金屬連接位，即可啟動模型車。

如果連接失敗，就要檢查以下5項：

電池綠燈有否亮着？

電池是否已啟動？

手機藍牙是否已啟動？

手機是否已經成功連接電池？

用 Android手機的玩家，有沒有啟動GPS定位？

祝大家起動快樂，齊齊做個冠軍級遙控賽車手！

了解更多換購詳情：

https://bit.ly/32YePLK

*小米、華為、Android手機需開啟GPS以連接藍牙。

（資料由客戶提供）