自願醫保推出首年有52.2萬張保單　逾半受保人不足40歲

▲ 自願醫保網頁網頁已新增名為「自願e寶」的「聊天機械人（chatbot）」功能。（圖片由食衞局提供）

港府去年4月起推自願醫保計劃，至今推出1年認可保單已達52.2萬張，當中逾半受保人為40歲以下、34%更為30歲以下；計劃推行首9個月，有67%個案償付比率達9成或以上，逾1/3個案更可獲全額償付。食衞局認為，數字反映自願醫保對年輕人士有一定吸引力，且計劃正穩步邁向首2年將有100萬人投保的估算目標。

食衞局去年4月起全面推行自願醫保計劃，至今年3月31日認可產品的保單已達52.2萬張；而至今年7月底，獲批出並已推出市場的認可產品共有67款，當中30款標準計劃及37款靈活計劃，涉提供257種方案讓消費者選擇，首年96%的保單申請獲成功接納。

當局稱，52.2萬名參與計劃的受保人中，97%均購買靈活計劃，其餘則購買標準計劃；而自願醫保亦吸引年輕人士投購，當中54%受保人為40歲以下、34%為30歲以下。根據計劃推行首9個月數據，96%保險索償個案均可成功索償，更有34%個案獲全額償付；需償付個案中，67%個案償付比率達9成或以上。

發言人指，根據獨立顧問在自願醫保推出前的估算，在計劃推出的首兩年購買認可產品的人數約100萬，認為現時的保單數字反映計劃正穩步邁向目標。

當局又稱，為方便巿民比較自願醫保認可產品，自願醫保網頁的消費者資訊專區設有「計劃搜尋」功能，予市民輕鬆比較各認可產品的保障範圍及保費；網頁亦已新增名為「自願e寶」的「聊天機械人（chatbot）」功能，消費者可以簡易互動形式，隨時查詢有關自願醫保的問題。

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責任編輯：陳正怡