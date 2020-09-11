【疫情減壓】觀塘工業區文青綠化　後巷變出社區打卡牆

▲ 近年觀塘工業區默默地起革命，這次不妨由「街坊帶路」的導賞員帶我們細看這區的變化。

觀塘近來默默地起變化，裕民坊固然已拆卸，在開源道一帶的工業區亦蘊釀轉型，社企「街坊帶路」時有導賞團遊覽各區，這次地膽阿Ken就帶記者捐窿捐罅，重新認識觀塘這舊區的發展。

▲ 60年代駱駝漆大廈落城時，當時港督葛量洪也曾到訪視察。( 攝影︰馮柏偉 )

港鐵觀塘站外望開源道，一片工業大廈林立，人車密集，空氣自然不算好，但其實1950年代之前的觀塘仍是個頗為荒蕪的海灣，為記者帶團的Ken為當地街坊，說日治時觀塘的晒草灣（近茶果嶺同藍田）更名為「塵芥灣」，

即是垃圾場，可想而知是如何荒蕪。到二戰後日用品相當短缺，港英政府就放低稅率大開貿易之門，1957年完成觀塘對出海面展開填海工程，向廠家提供土地，開始有觀塘工業區的雛形。

駱駝漆大廈 工業沒落Outlet化轉型

當中的「地標」之一，自然是駱駝漆大廈，今天不少單位已是變身為傢俬運動用品以及Outlet的開倉店，回顧它的歷史亦十分有趣。

它是60年代首批進入填海區起廠的大廈， 樓高7層。駱駝漆的創辦人黃笏南，自幼由家鄉乘船到溫哥華，及後輾轉到達香港營商，初營金銀貿易，再涉足保險業務，逐漸致富。 他和朋友成立了國民油漆廠，並以「駱駝漆」聞名，黃笏南也做過當押業，1940年代至50年代全盛時期，開了20多間當舖。因為駱駝漆出名，在觀塘也有間中華漆廠，出品菊花牌油漆，互打對台而成為一時佳話。

▲ 駱駝漆大廈入口有「Outlet巷」之譽，不少筍貨開倉出售。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 「街坊帶路」的導賞員Ken為觀塘街坊，他身後鐫有駱駝漆logo的大閘，由60年代起留用至今。( 攝影︰馮柏偉 )

踏入1990年代，香港製造業式微，大量工廠空置，觀塘道附近部分工廈重建或改為商業大廈、貨倉用途，「政府後來推出大廈活化計劃，免地契稅，現在的租金約22至28元一呎，比出面街舖平一大截，以至餐廳小食店林立。」

▲ 今天的駱駝漆大廈底層，由食材店、餐廳進駐，充滿活力。( 攝影︰馮柏偉 )

擺脫污名 藝化後巷反映社區變遷

接著Ken帶記者再到駱駝漆大廈後名為「碎冰里」的地方，一幅幅的塗鴉壁畫極為吸睛，「2011年有個名起動九龍東計劃，項目之一是後巷美化，共36條後巷因為工廈的性質作塗鴉設計，並易名為乳酸里、打版里、電路里等，觀塘工業區予人印象人多車多，在後巷融入藝術及本地元素，破除其臭渠污糟的形象。」

▲ 創作此巨型BB的馬來西亞的藝術家張欣澋，小孩象徵舊區的發展如箭在弦。( 攝影︰馮柏偉 )

記者留意到觀塘的工業後巷特別闊落，原來以前工廈規劃時，已規定後巷要闊達10呎以上，以能疏導工業區人車爭路的情況。

壁畫其中一幅正來自兆基創意書院的學生，名為「消失的觀塘」，「因舊區重建現已如火如荼，觀塘不少景物已消逝，如曾有徙置區叫雞寮，另外成業街小販市場已拆去，全部字款只留一半，以示失去的記憶。」

▲ 由兆基創意書院的學生創作的「消失的觀塘」，將區內已拆去的地方以一半字體來呈現，寓意記懷退卻。( 攝影︰馮柏偉 )

另外，也有德國塗鴉師Addiosn Karl的作品，他以1年時間觀察觀塘區的不同的人像，如小店老闆的輪廓，以獨特的筆觸及斜線勾勒其立體像，玩味十足。

▲ 德國塗鴉師Addiosn Karl的作品，其人像以斜線勾勒，來打卡不錯。( 攝影︰馮柏偉 )

翠屏河公園 河川綠化計劃

穿越後巷後，就看到這條像河川的翠屏河，原來亦大有文章， Ken說︰

起動九龍東計劃中，渠務署將敬業里和翠屏道的一段長約1公里的明渠，成為改善生態和景觀的親水計劃，變身成綠化公共空間，耗支約17億，以天然物料取代部分混凝土河床，並於河中栽種水生植物。它參考自首爾的清溪川改造工程，預計於2023年竣工，屆時有小水壩形成小瀑布，並有觀景台作綠化河道走廊。

計劃之一正是翠屏河花園。它於去年3月才開放，佔地約5,800平方米，比原來成業街休憩花園的面積增加了1,100平方米，設施也比原來更多元化，包括一個有多用途廣場、長者健體園地、特色草坡、觀景台等，可容納約200名市民閒坐，最教記者意外的是其稜線型的階梯式座位，頗有Zaha Hadid的設計味道，配以四時花卉，周邊低矮的樹木，也是觀塘市民散步的好去處。

▲ 翠屏河公園的紫花也相當漂亮。( 攝影︰馮柏偉 )

值得一提的是，社企「街坊帶路」雖時有導賞團，但在疫情下都無法舉行，團體近來也開發線上服務，直播社區導賞，也為線上導賞員作培訓，歡迎學校或非謀利機構於他們的fb「街坊帶路 Kaifong Tour」查詢。

廿一由八 木家具兼創意cafe

觀塘工廈轉型，近年亦吸引不少藝術家以至文青工匠進駐，以引來新活力。像鴻圖道鵬光大廈這間「廿一由八」，既是cafe亦是木工場及傢具店，老闆Thomas因姓黃而改此店名。

▲ Thomas極具日式匠人的專業精神，製作木傢具時，會與顧客溝通，翼能創作一件他合心意的作品。( 攝影︰馮柏偉 )

談及在工廈開木工店的由來，則要從他在英國唸書的苦學生生活講起。「工作過幾年廣告後，拿著十幾廿萬到倫敦讀graphic design，住的是劏房，兼收集一些爛銅爛鐵及卡板，做一點傢俬自用。」

Thomas在接觸不同的舊工具間啟發了對木工的興趣，後來以試做的性質製了一批木筆盒，放了十多廿個放到facebook，反應不錯。「在英國的朋友索性叫我做家內的傢俬，記得賺了8萬元，種種的算是創業初體驗。」

▲ 「廿一由八」是Thomas黃姓之拆筆名字，狐狸銜著木枝的景像，是他在倫敦街頭確實見過。( 攝影︰馮柏偉 )

回港後，Thomas與拍檔在火炭廠開了第一間木藝店，後於2017年才搬入了這觀塘工廈，「租金貴一截，但火炭地方細而隔涉，有客來行個圈都無位，我都不好意思。碰好拍檔的家姐剛在法國讀完甜品課程，說不如將木藝店加入cafe完素，讓客人休息一下，才進駐於觀塘。」

▲ 「廿一由八」提供法式甜品，一件由$28起，顧客在此閒hea相當不錯。( 攝影︰馮柏偉 )

走入「廿一由八」，各傢具全為Thomas的6人團伙，由設計到製作均一腳踢製作，既似北歐風亦有和式元素，Thomas笑言不是唸傢俱設計出身，反而可兼收並蓄東西方的長處。

譬如這個燕尾榫像很歐式，但我用黑檀木做櫃軌，就帶點和風，像香港東西文化交匯。

▲ Thomas製作的拉櫃，前端黑色部份為燕尾榫設計，一組櫃為$14,400。( 攝影︰馮柏偉 )

作為木匠，Thomas說最大的心願是能做一種「香港式」的傢俱，「讓人像一望而知是日本風格的傢俬般，那就此生無憾了。」

廿一由八

地址︰觀塘鴻圖道59號鵬光大廈11樓

電話︰2321 1738

開放時間︰12pm至630pm

撰文︰馮柏偉