【自助餐優惠】Crown Plaza酒店馬拉榴槤自助晚餐限時優惠　網上恒生卡訂6折$355起【內附訂座連結】

▲ 香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「馬拉娘惹 x 榴槤忘返」自助晚餐，由即日起至10月31日網上訂購恒生卡有6折。（餐廳提供）

限聚令人數放寬，不少餐廳也重推晚市自助餐及多項優惠。香港九龍東皇冠假日酒店尚廚由即日起至10月31日，會推出「馬拉娘惹 x 榴槤忘返」自助晚餐，以大熱的東南亞美食及榴槤做主題，網上訂購及以指定信用卡預付更可獲最低6折優惠。

尚廚推出的「馬拉娘惹 x 榴槤忘返」自助晚餐，顧名思義是以娘惹菜為主，會融和中菜與南洋食材及香料，創造出獨特風味。精選菜式包括馬來奶油大蝦、榴槤薄餅、榴槤椰子燴雞、馬來蝦醬魷魚沙律、娘惹阿扎魚及參巴鵪鶉蛋等。

▲ 馬來蝦醬魷魚沙律（餐廳提供）

另設即煮馬來肉骨茶檔，會即製馬來西亞版肉骨茶，湯頭較深、藥材香味較濃，配料有排骨、豬腩肉、豬手、肉丸、冬菇及本菇等，有獨特的藥材香。

回本首選凍海鮮

尚廚每晚會供應6款海鮮，包括蝦膏豐腴的越南大頭蝦、北美洲黃道蟹、松葉蟹腳、白蜆、紐西蘭青口及凍蝦；另有5款刺身，包括三文魚、吞拿魚、白鱲、希靈魚及甘蝦。每逢周六、日、公眾假期及前夕，還有波士頓龍蝦、帶子刺身及油甘魚供應，是回本之選。

▲ 尚廚每晚供應6款海鮮及5款刺身。（餐廳提供）

甜品區則以榴槤做主角，有馬來西亞D24榴槤輕乳酪蛋糕、榴槤斑蘭千層蛋糕、榴槤忌廉泡芙、榴槤芝士忌廉卷及榴槤3.6牛乳布甸等，榴槤迷不容錯過。

▲ 榴槤芝士忌廉卷（餐廳提供）

恒生信用卡6折優惠

而即日起至9月29日前於網上商店，以指定恒生信用卡預付購買9月30日前的尚廚自助午餐或自助晚餐券，即可享有自助午餐7折及自助晚餐6折優惠（另以原價計算之加一服務費），每日每個用餐時段名額40位，數量有限。

而10月1日後的網上商店名額將於稍後時間推出，折扣將調整至自助午餐75折及自助晚餐65折優惠。

「馬拉娘惹 x 榴槤忘返」自助餐

地址︰將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

日期︰即日起至10月31日

電話︰3983 0688

訂座連結︰https://bit.ly/HangSengChi

記者︰黃依情