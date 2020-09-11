【東張西望】容羨媛碩士畢業入行做主持　最難忘飛往加拿大採訪鍾嘉欣婚禮

▲ 容羨媛在TVB《東張西望》當主持後令更多觀眾認識。

TVB《東張西望》是不少家庭茶餘飯後增加話題的節目，一眾口齒伶俐的主持對觀眾而言一點都不陌生。當中靚媽主持容羨媛經常亮相《東張西望》與藝人明星做訪問。自2004年起便開始擔任港台DJ的容羨媛（Fion）幕前經驗豐富，但原來為了入行，她亦曾走了段「歪路」。

家人反對做幕前

容羨媛接受TOPick專問坦言，自小對演藝圈的嚮往與熱愛，笑指：「其實也算是小時候已發明星夢的女生，我很喜歡唱歌跳舞，也樂於在鏡頭前表現自己。但當時媽媽未有很支持我走這條路，她要求我先完成大學課程，才可做喜歡的事。」

▲ 容羨媛自小已喜歡表演，並希望在這一行發展。（陳家瑩 攝）

【東張西望】利穎怡找律師義助92歲根叔 東張女神：好人一生平安【有片】

因此，Fion中學畢業後考進香港理工大學的建築經濟及管理系，但直言當時只是為應付媽媽才選擇該課程。大學畢業後，Fion兜轉下終可向夢想進發，但仍自覺在這行需有一定實力，才方便日後由幕前轉幕後工作，故她再報讀浸會大學的傳理系碩士，可說是圈中高學歷的藝人之一。

容羨媛表示：「我覺得有讀書而做這行一定不會是一個浪費，這行很多人都是高學歷，其實讀得多書是令我變得更有見識的進程，即使做訪問時亦可問及更有深度的問題。」

電台工作成追夢訓練場

Fion在2004年起經由參加《DJ生還者》節目而加入香港電台，之後當過青年網上電台的Web J。

容羨媛自2008年起便轉投TVB，早年於娛樂新聞台任主持，及後轉至《東張西望》，亦在劇集《她她她的少女時代》及《迷網》等客串，亮相機會日漸增多。

▲ Fion曾在電台工作，後於2008年加入TVB。（Instagram圖片）

曾從事電台及電視台的工作，容羨媛表示電台工作令其成長很多：「電台的創作度大，我有負責過幕前幕後工作，又訓練用聲技巧，對之後做電視節目主持真的有很大幫助，試過錄VO時同事讚我把聲好好聽，而這些都是在電台訓練回來的經驗。」

不過，初期投身TVB要做主持面對鏡頭，Fion就回憶指很怕又很難：「當時做電視節目主持真的好害怕，要看鏡頭又要望嘉賓又要做Live，有時走神又不可以看貓紙，要把所有問題都記在腦中，再要兼顧外貌是否上鏡真的好困難。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【愛心狗主】東張女神李旻芳願為愛犬延造人大計 不計勞苦揹14歲愛犬上落樓梯

加入《東張西望》 難忘採訪鍾嘉欣婚禮

幸好，Fion一直肯學肯做，在娛樂新聞台的4年經歷獲益良多，面對鏡頭變得更為從容自如：「當遇上難採訪的對象都做得好，才是有功架的好主持，我不覺得自己好叻，因為要不停警剔及鞭策才會進步。」

適逢2010年代初，香港電視向TVB招攬不少藝人，當時Fion剛好完約，但她未有跳槽打算，反而希望走出收費台，轉戰翡翠台做節目《東張西望》，繼續磨練做主持的技巧。

由2012年至今，Fion加入《東張西望》已近8年，她表示一個看似簡單的訪問背後亦有它籌備的辛酸：「有時等演員做外景訪問是很辛苦，動輒花上數小時，但不會好計較，因為有時辛苦有時開心，能做好一個訪問就是值得。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她又分享在《東張西望》最難忘的採訪經歷是鍾嘉欣於2016年的溫哥華婚禮：「當時細仔出生不久，仍在餵人奶階段，但公司安排我做這個訪問，去前有問老公意見，他表示非常支持，因覺得這是一件喜事亦是難得的體驗，所以決定去。」

容羨媛續指：「但初時嘉欣未有公布結婚場地，但我們一批香港記者都已飛到當地，不停四處尋找，我就邊工作邊揼奶，可是最後卻要全部倒掉，相信每位媽媽都視人奶如黃金，雖然令我很心痛但為工作都豁了出去。」

【好姊妹】譚凱琪與家姐罕有同場現身 譚凱欣曾拍陽光廣告嫁朱永棠息影【有片】

▲ Fion育有一對年幼的子女。（Instagram圖片）

自身經歷成長 決意做開明好媽媽

幕前工作帶給Fion很多珍貴難忘的回憶，亦令她認識了一眾志同道合，互相鞭策的好朋友：「在這裏工作最大得著是有一班好朋友，像Jarivs（周奕瑋）與Mayanne（麥美恩）及一眾幕後工作人員等，我們有很多都由娛樂新聞台做起，一起成長一起走過低谷，能夠一起進步是很開心的事。」

▲ Fion指大女與自己很相似，同樣愛表演。（陳家瑩攝）

由讀建築到做藝人，Fion的學業與事業風馬牛不相及，雖然曾走了一小段「歪路」才說服家人放手讓自己追夢，但正因如此，才令她悟道實踐夢想的感覺原來是很美好，亦讓她更堅信將來要放手讓子女做喜歡的事。

容羨媛在2012年結婚，與丈夫育有2名子女（大女Beth 7歲，細仔Fraser 4歲）。Fion笑指女兒與她很為相似，小小年紀已熱愛跳舞亦愛在鏡頭前表演：「如果她將來想做這行，甚或不論在哪個方向發展，我也會支持及幫助他們，只要他們有想做的事或做得好的事，作為媽媽都一定支持！」

【東張西望】靚媽容羨媛不強求子女考高分 培養品德比學術成績重要：人的好壞由品格分辨 【上一頁】

場地：MioXpace

記者：陳家瑩