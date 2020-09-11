【體質大不同】氣虛體質易倦面色較白大便稀軟　浸大中醫：或長期壓力大疲勞過度所致

▲ 中醫指，氣虛體質人士容易疲倦，通常面色較白、大便稀軟。（iStock圖片）

中醫把人的體質分為九種，不夠氣就是「氣虛」體質？香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍表示，氣虛體質的特點可從面色、精神狀態、腸胃的健康反映，並指出三大成因。

氣虛體質特點

氣虛體質的人總覺得不夠氣，因此表現出容易疲倦，平時不太想說話，說話聲音亦比較細聲，容易出汗，稍微活動一下出汗更多，食量不大，胃口一般，吃完之後肚子還容易脹著、頂著，大便稀軟不成形，或者大便不乾不稀可是排便無力，面色比較白。如果有咳嗽的話咳得也沒甚麼力，咳嗽的聲音也比較小，嚴重點還會有脫肛、子宮脫垂、腰和膝蓋酸軟不夠力、小便量多透明，男性容易出現滑精早洩，女性容易出現白帶清稀。

成因

造成氣虛體質的主要原因同樣包括先天因素和後天因素。首先是先天不足，也就是遺傳因素造成的氣虛體質，這部分人群天生就比較瘦弱，需要好好顧護體內的氣。然後是因為後天失養所導致的氣虛體質，比如：

1. 長期營養不良。

現代社會生活物質極大豐富，社會保障制度也相對較為完善，因此捱餓導致的營養不良已經比較少見。

其他因素例如因為牙齒的問題影響咀嚼食物，或者腸胃的消化吸收功能差，都可以影響營養物質的吸收。要知道氣的一大來源就是食物經過消化吸收產生的，長期消化吸收不好就會導致氣虛。

2.長期疲勞過度。

香港的生活成本非常高，生活壓力大、工作壓力大，所謂「手停口停」，有時工作時間 遠遠超過8小時，過度疲勞就會導致氣虛。

3. 有些工作需要經常說話，比如教師、銷售人員、接線員等，說話過多也會傷氣傷津，導致氣虛陰虛。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣