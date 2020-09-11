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【麥路人】影帝郭富城+影后楊千嬅合作新片　城城人生經驗成就日後演技

娛樂 15:54 2020/09/11

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

郭富城、楊千嬅及《麥路人》導演黃慶勳，日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，大談合作點滴。

城城於《麥路人》演流浪漢阿博，被問及人生曾否經歷潦倒時刻，他坦言：「慶幸未！不過小時候我有個朋友仔做清潔，所以拍攝時我操控部清潔機器，感受好深。劇組沒人識用，得我識，所以這個就是人生經驗，但如果我沒有這個經驗，我不懂識用部機，我如何點能夠說服阿博這個人物角色呢？」

至於演落泊歌女的千嬅，戲中對愛情義無反顧、不離不棄，城城聞言即笑稱：「她癡的！」千嬅謂：「現實中我真是癡哈哈！但不癡心個癡，是癡線個癡！」

她續稱：「不同年紀，閱讀愛情亦不一樣，尤其是女人。後生時如果你好多本錢，ABCD可以多個E！但到30幾歲還是孤伶伶一個，會開始主動出擊！到40幾仍是自己一個，真是會孤獨同不開心。希望有個靈魂伴侶，他懂得同你分享及分擔。」

副導演出身的黃慶勳，是次首次執導演筒，坦言拍攝過程緊張。城城更表示首日開工，有乘機「測試」導演功力，他說：「當日我拍完快餐店戲份，拍完後一齊睇playback。我留意到導演睇完後，他眼神好似同我講可以再好些。然後再拍，完成後我又望導演，他有少少微笑同點點頭。這個就是我想要的東西。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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