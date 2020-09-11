【新生日記】楊千嬅重提生子險難產經歷　感年紀大未敢如應采兒再懷孕【有片】

▲ 楊千嬅在《新生日記》再提生育的危險經歷。

楊千嬅近日除宣傳新片《麥路人》，跟老公丁子高亦為內地節目《新生日記2》任嘉賓，節目中千嬅並到陳小春和應采兒在家中作客，兩對夫婦交流為人父母經驗，當中楊千嬅重提當年誕首胎時的恐怖經驗，雖然希望像應采兒般再當媽媽，千嬅坦言不敢再試。

已生第二胎的應采兒，早前在懷孕時接演內地真人騷《新生日記2》，應采兒分享生細仔前的懷孕生活。

日前播出的一集中，楊千嬅跟丈夫丁子高去到應采兒家中作客，千嬅除講到相識經過，大談跟陳小春昔日合作舞台劇往事，因節目以產婦為主題，千嬅跟應采兒亦有傾心事，講及生育的經驗。

▲ 千嬅夫婦到訪陳小春和應采兒家。（影片截圖）

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訪問期間，應采兒告訴陳小春，千嬅在誔首胎時，腹中BB幾乎死掉，令小春大嚇一驚。

千嬅講到現在看到應采兒再生BB，可是自己就不敢再冒險。千嬅憶述：「怎麼生了，現在超齡了。因為那個時候懷Torres的時候，其實我自己是有一些問題，所以那天生的時候開刀，但是醫生找不到他的頭，我生很久，很緊張真的很緊張。」

千嬅現在有感已高齡，且因為上一次生產經歷而令她卻步，在旁丁子高也表示雖然想再有小孩，但也不想太太再次冒險。

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千嬅感年事高不適合再生

其後千嬅跟應采兒在廚房再講媽媽經，應采兒表示：「還是想要第二個，就是自己一個（兒子）還是比較無聊。」

千嬅坦承自己年紀已高，Torres也有提過想要弟妹，但千嬅一直拖，到現在已經40多歲，有感開始老了，所以不想再生。

▲ 千嬅坦言不敢冒險生二胎。（影片截圖）

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雖然拒生二胎，但千嬅還是很喜愛小朋友，還表示不介意幫忙帶應采兒的細仔Hoho。

其實千嬅早前任內地任另一節目《妻子的浪漫旅行3》嘉賓時，便曾剖白當年懷孕時發現子宮肌瘤，冒著生命危險才能誕下兒子。

千嬅憶述，38歲懷了第一胎時，在身體檢查時發現有子宮肌瘤，不適合孕育。但為了當媽媽，最終跟丈夫商量後，決定生下來。

▲ 千嬅跟應采兒近年才成為好朋友。（取自IG）

千嬅生首胎險流產

在孕育過程中，子宮肌瘤伴隨着孩子共同長大。她曾一度考慮流產，最終仍勇敢接受剖腹手術。

千嬅稱：「孩子生下來後，鼻子有一點瘀青，醫生稱接生時曾非常危險，因子宮內充滿了長大的肌瘤，要拔開肌瘤，才找到孩子的頭，在夾出孩子的過程中，可能碰到了孩子。」

▲ 應采兒指千嬅很重義氣。（取自IG）

當時千嬅產後在香港未有公開患子宫肌瘤的事，生育後更出席金像獎頒獎典禮，最後憑《春嬌與志明》成為影后。

千嬅跟丁子高極之痛錫兒子，雖然一直想為Torres添弟妹，千嬅無奈表示：「還是想當媽媽，可是身體不行了，考慮到高齡對孩子影響不好，還是放棄了。」