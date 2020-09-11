【新冠肺炎】全民檢測驗出2宗源頭不明個案　一人於維景酒店海港酒家工作

▲ 衞生防護中心公布今日新增12宗確診個案，包括一人於旺角維景酒店海港酒家工作。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（11日）新增12宗確診個案，9宗屬輸入個案，患者分別由尼泊爾、菲律賓、英國和美國返港；其餘3宗是本地個案，其中1宗與早前個案相關的家庭群組，另外2宗源頭不明，均經全民檢測發現。

【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案 2宗源頭不明均經全民檢測發現

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，2宗源頭不明個案包括一名71歲家庭主婦（個案編號：4922），她在9月7日到翠林邨體育館接受檢測，患者病毒CT值介乎28至30，沒有病徵，居於將軍澳康盛花園，平日會到新都城街市，沒有其他特別行蹤。

另一宗沒有源頭個案是一名56歲女士（個案編號：4926），她於旺角維景酒店海港酒家負責樓面工作，9月9日在界限街體育館接受檢測，患者病毒CT值介乎28至30。她居於通菜街，上班時獨自用膳，下班後會到旺角街市。她有10多同事，部分亦有參與全民檢測，中心會向未接受檢測人士收集樣本。

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張竹君續指，旺角維景酒店同層有3名住客相繼確診，但他們沒有到過海港酒家，加上已相隔一個多月，仍有待調查，相信沒有直接關係。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看：【下一頁】

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記者：陳子謙