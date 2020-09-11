【小一入學】聖保羅男女中學附小9月14日接受申請 首輪面試改網上評核

▲ 聖保羅男女中學附小入學首輪小一入學申請改為網上評核。

受新冠肺炎疫情影響，傳統直資名校另覓方法舉行小一入學申請簡介會。位於港島南區的聖保羅男女中學附屬小學一直深受家長歡迎，昨日透過網上直播舉行小一入學申請簡介會，當中提及申請學生如就讀學校停課未能提供成績表，可提交上一學年的成績表副本。另外，校長梁麗美解答多個家長的疑問。

下周起接受申請

聖保羅男女中學附屬小學與名校聖保羅男女中學為「一條龍學校」，多年來競爭激烈。校方昨天舉行網上簡介會，校長梁麗美在簡介會上表示，明年小一學額維持150個，下周一（14日）起至周五（18日）接受網上申請。

首輪面試改為網上面試

受疫情影響，梁校長指今年不設到校交表，若學生因疫情學校停課未能提供最近的成績表副本，可交上一學年的成績表副本。而且，今年的面試將分兩輪面試，首輪面試將於10月上旬以網上評核方式進行，校長指所有申請人均會獲網上評核的機會，當中約300位表現良好的申請人會進入第二輪甄選。

▲ 梁校長表示，會根據學生的溝通能力、專注力及待人接物的態度等甄選學生。（經濟日報資料圖片）

而第二輪面試將於11月中旬至12月期間以面見形式進行，惟校長表示，所有安排可能會因應疫情的變化作出調整。屆時校長、副校長及主任均會面見各申請人。除此，校長亦會面見家長，了解家長培育小朋友的理念及如何配合與學校合作培育學生。

幼稚園校長可推介2名學生

另外，該校設有幼稚園提名計劃，每所幼稚園的校長均可提名最多2名品學兼優的學生，名額約為小一學位的5%，即7至8位學生。該校來年凍結學費，全年學費維持6.3萬元，合資格學生可申請學費減免計畫，名額不限。

校長解答家長們的迷思

1. 學校會根據每位申請人的表現而錄取學生，「大細B」的年齡差別影響不大，孖生兄弟姐妹分數分開計算。

2. 申請人的宗教不會有額外的加分或扣分，宗教背景不會影響錄取機會。

3. 申請人的居住地區及校網非錄取的取決因素。

4. 該校面試將以廣東話進行，學生亦可以母語表達，但學生入學時，必須懂得閱讀中文及講廣東話。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰梁節儀