【新冠肺炎】機場8月錄8.4萬人次客運量按年減98.6%　貨運量微跌3.5%

▲ 機場8月份貨運量維持平穩，客運需求持續疲弱。（經濟日報資料圖片）

機場管理局今日（11日）公布，8月客運量及飛機起降量分別為8.4萬人次及1萬架次，分別較去年同月減少98.6%孑及72.0%；貨運量錄得37.4萬公噸，按年下跌3.5%；貨機起降量則按年上升21.5%，由4,906架次上升至5,960架次。

機管局解釋，由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱，所有類別的客運量，即本港居民、訪港旅客及轉機／過境旅客，均較去年同月大幅減少。機場於今年首 8 個月的客運量為 850 萬人次，飛機起降量錄得11.4萬架次，分別同比減少 83.2% 及 60.1%，貨運量則較去年同期下跌 9.0% 至 280 萬公噸。

機管局指，雖然客機機腹載貨空間不足導致轉口貨運量顯著下跌，但出口及進口貨運量較去年同月分別增加 8% 及 4%，月內往來東南亞及中國內地的整體貨運量跌幅最為明顯。

▲ 機管局加裝消毒通道設施供在臨時樣本採集中心工作的人員使用。（圖片由機管局提供）

此外，為配合政府對在香港國際機場抵港人士的檢疫程序，衞生署的臨時樣本採集中心已於 8 月 18 日由亞洲國際博覽館遷往機場禁區內的中場客運大樓。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，臨時樣本採集中心遷移至中場客運大樓後運作暢順，並與政府合作實施一連串措施，以分隔機場員工及抵港人士，亦加裝消毒通道設施供在臨時樣本採集中心工作的人員使用，進一步加強機場環境衞生。

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記者：陳曉瑩