中秋節食月餅是常識吧？隨着市場推出的月餅種類愈來愈多，大家揀選時會否出現選擇困難？傳統的白蓮蓉月餅蛋黃甘香、蓮蓉嫩滑，素有一班「忠粉」支持，而以金黃外皮包着幼滑流沙奶黃的流沙奶黃月餅亦越來越深受大人及小朋友喜愛，但貪新好鮮始終是人的天性，所以香港榮華餅家今年準備了多款新口味月餅，讓大家在中秋佳節能嚐點與別不同的滋味。

喜歡尋常中帶新意的你：B.Duck小黃鴨流沙奶黃月餅

除了味道創新以外，香港榮華餅家又與B.Duck小黃鴨聯乘，推出印有可愛淘氣B.Duck樣貌的「B.Duck小黃鴨流沙奶黃月餅」，金黃外皮包裹着香濃幼滑的流沙奶黃，散發香濃鹹蛋黃香氣，一口咬下，滿口甘香滋味，啖啖綿密口感。每盒更附送手提保溫袋，實用又可愛，絕對是「粉絲」收藏必選。

一盒四個，每個45克

優惠價：$178（標準價：$278）

現凡於店內購物滿折實價$30，即可以開心優惠價$148購買。

最愛「重口味」的你：貓山王榴槤冰皮月餅

冰皮月餅由優質馬來西亞貓山王榴槤作餡料，果香濃郁，配上軟綿細滑的冰皮外層，入口香甜軟糯，濃而不膩，榴槤「粉絲」必試！

一盒六個，每個60克

優惠價：$199（標準價：$348）

追求創新口味的你：熱情百香果豆蓉冰皮月餅

想知又酸又甜是怎樣的感覺？這款月餅內的熱情果白豆蓉就含有酸甜百香果醬，而軟綿冰皮外皮加上有咬口的果籽，裏裏外外三重口感，為你帶來多重味覺享受。

一包兩個，每個55克

優惠價：$36（標準價：$57）

最怕食膩的你：幼滑綠豆蓉冰皮月餅

擔心傳統月餅食得多會膩？內餡純綠豆蓉經過加倍打磨後變得更加幼滑，每嚐一口都是軟綿細滑綠豆蓉，味道清新，多食兩個也不覺膩。

一包兩個，每個55克

優惠價：$36（標準價：$57）

自認藝術潮人的你：十二肖「威鼠」月餅禮盒

十二肖與香港榮華餅家攜手推出由著名時裝設計師Vivienne Tam設計的「威鼠」月餅禮盒。包裝選用了當代著名書法家董陽孜為十二肖創作的系列作品之「鼠」字作為主體設計，糅合其書法元素演繹成雙層設計、時尚精美的月餅禮盒。當中包含四個流沙奶黃月餅及四個蛋黃白蓮蓉小月餅，而月餅的製作更結合中國傳統的篆刻藝術，將生動趣緻的篆刻和肖形圖案製作成月餅，讓充滿溫情的中秋節加添文化藝術氣氛。

一盒八個，每個45克（流沙奶黃月餅）／50克（蛋黃白蓮蓉小月餅）

優惠價：$198（標準價：$298）

對傳統款式的月餅已經厭倦？上述月餅相信定能為大家帶來新鮮感！擁有70年歷史的香港榮華餅家一直堅持選用優質食材，由經驗豐富的師傅於香港廠房用心製作月餅，無論送禮自奉都是中秋節的首選！

(資料由客戶提供)