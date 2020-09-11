【藝術展覽】CHAT六廠舉辦首個收藏展　日本藝術家Chim↑Pom割走世界禁地成就拼圖

▲ CHAT六廠今季迎來首個收藏展「盲棋--走入CHAT六廠藏品的分岔路」，回顧過去藝術項目並展出六廠基金會的收藏展品。（相片：CHAT六廠提供）

CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）自2019年開幕以來，一直致力透過藝術宣揚香港織造文化。今季迎來首個收藏展「盲棋——走入CHAT六廠藏品的分岔路」，回顧CHAT六廠過去數季藝術項目，並展出六廠基金會的收藏展品。

展覽之所以命名為盲棋，正是希望觀眾能以想像力與藝術品對弈。主展場展示多位曾與CHAT六廠合作的藝術家作品，包括黃榮法、陳麗雲、林東鵬、日本藝術團體Chim↑Pom、馬來西亞藝團龐克搖滾舍，以及阿齊茲+古查、田口行弘、岩崎貴宏等藝術家作品，其中大型作品不少，令人目不暇給。

鐵杵磨成針的多維思考

香港藝術家陳麗雲的《Fabric of CHAT》，作品遠看似是長毯甚為矚目，細看卻發現它是由無數「紙綫」編織而成。陳麗雲收集南豐紡織遺留的文件、書籍等紙本材料，將它們用碎紙機碎成細條，再親手一針一針地編織成長卷。她亦邀請觀眾加入，一邊編織一邊交流，結合口述歷史與行動。

香港藝術家黃榮法持續創作一生的項目《時．針系列》，則體現其對時間概念的多維思考。作品發想於有關中國唐代詩人李白的逸事「鐵杵磨成針」，黃榮法訂製了與其身高和體重相同的鋼柱，每天研磨一些鋼屑放在針狀的玻璃器皿中而成就作品，透明的玻璃包裹着生命的碎屑，箇中體會有待觀眾發掘。

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黃榮法也在展場散置了繡記漢字的手帕，是他10年前在札幌參與藝術家駐留項目期間，與日本鰻魚老師傅相遇的故事，雙方雖無法以自己的語言與對方溝通，但通過手寫漢字，仍能分享彼此的想法。這些留存了10年的記憶碎片，呈現了個人記憶在時間裏的失落與錯置。

場內亦展示了香港藝術家林東鵬《跡織繪》的創作資料及草圖，他於2017年受CHAT六廠及南豐紗廠的邀請，和建築團隊COLLECTIVE合作，在南豐紗廠完成大型公共藝術項目《跡織繪》。這個項目由數千多塊鐵片拼接而成，呈現了香港各區和紡織相關的歷史風貌，在南豐紗廠3樓的紗廠公園即可欣賞這件作品。

跨越由牆組成的世界

同場亦有別具爭議性的日本藝術家Chim↑Pom，將從世界各地如韓國軍事禁區、德國德累斯頓屠場等地，割走一部分而成拼圖，製成作品《這是一個牆的世界》，模糊了世界的邊界和禁地，並反思了牆對文化、歷史所賦予的意義。

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另一日本藝術家岩崎貴宏作品《星座（香港）》，作品遠看像閃爍的星空，近看會發現暗藏大財團商標，就像隱諷了香港的繁華是由大財團所支撑。馬來西亞藝術團隊龐克搖滾舍，則以《這是我們的土地、我們的文化、我們的生命》，邀請觀眾在作品上行走，共同為作品賦予生命。

而主展場外，還展示當代藝術品與紗廠舊物，包括機器、設備、圖紙、文件，以至當時工人遺留下來的私人物品等。例如用作檢驗抽樣棉紗繞綫板、60年代的纖維強度測試儀、撕拉力測試儀，以及紡織界舊工友的珍貴回憶，將歷史活現眼前。

「盲棋——走入CHAT六廠藏品的分岔路」

日期：實體展期至10月11日 （逢星期二休息）

開放時間：11am - 7pm

地點：香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠

查詢：www.mill6chat.org

網上展覽平台同步推出

因應疫情無常，是次展覽同時會透過多元網上項目#CHATwithYou同步推出。項目包括由不同展覽策展人帶領逾20項網上導賞、黃榮法以獨特的講座式展演形式探索自我、時間及回憶等概念、退休車縫女工郭杏蓮透過影片分享昔日製衣工作生涯點滴，以及與本地多位織造人士及專家對談的「香港製造：前輩分享會」。

CHAT六廠亦鼓勵觀眾在家動手做，如網上互動工作坊鈎編工作坊、拼布工作坊等。拼布工作坊以CHAT六廠2016年駐場藝術家田口行弘的創作為藍本，由CHAT六廠紡織項目團隊教授基本拼布技巧，帶領參加者在家中製作，以藝術抗疫。

「#CHATwithYou」網上平台

網址：www.mill6chat.org（即日起開放予公眾網上預約）

記者：陸明敏