民研︰63%受訪者反對香港從沒「三權分立」

▲ 香港民意研究所9月上旬進行調查，問到是否支持香港從來沒有「三權分立」一說，63%受訪者表示反對，而表示支持的則有23%。（資料圖片）

近日社會就香港是否存在「三權分立」引起熱議。香港民意研究所9月上旬進行調查，問到是否支持香港從來沒有「三權分立」一說，63%受訪者表示反對，而表示支持的則有23%。

按政治取向組群劃分，報稱「民主派」支持者中，被問及支持或反對「香港從來沒有『三權分立』，只有一個由行政主導的架構，行政、立法及司法機關各司其職，互相制衡，沒有分立」一說，91%受訪者表示反對，5%受訪者表示支持；報稱「非民主派」支持者中，35%受訪者表示反對，而支持的則佔39%。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛指，有為數不少的「非民主派」支持者表示不認同相關說法，反映市民對政府說法有疑慮，即使中聯辦等出聲，亦不能夠充分地說服大部分市民，他認為，權力分立或制衡、司法獨立等均為「社會廣泛及深刻的共識」，稱政府說法衝擊市民對香港既有秩序的理解及認同。

香港民研「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智認為，「非民主派」支持者中，支持及反對的數字相若，反映即使作為政府的支持者，對政府前後不一的說法亦充滿問號。他又指出，《基本法》中雖沒列明「三權分立」，但同樣未有寫明「行政主導」，當中有三權互相制衡的條文，但相對其他國家，行政權力較多，亦有空間讓中央參與香港管治，所以固然與其他國家有所分別。

香港民研於本月7日至10日期間，以網上問卷形式，向12,039名市民進行調查。

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責任編輯︰尹櫻霖