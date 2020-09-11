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【張國榮冥壽】《春夏秋冬》從未曝光版本推出　陳奕迅+林憶蓮憶對哥哥感受

娛樂 17:18 2020/09/11

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張國榮於9月12日64歲冥壽。

一代巨星張國榮於9月12日64歲冥壽，哥哥生前所屬唱片公司特意把哥哥於環球年代的經典名作，重新打造。首支派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》及MV，將於9月12日凌晨零時全球上架，為哥哥64歲這個特別日子帶來新作品。

跟張國榮現同屬環球的陳奕迅 （Eason）憶述對Leslie的感受，Eason 表示：「哥哥是位瀟灑、從容、待人真誠的人，當第一次聽到《春夏秋冬》的時候，有一種風輕輕地吹在寬闊的草原上的感覺。接著這陣風一路帶我經歷過四季之後，又回到好有希望的心境來面對另一個豐盛的春夏秋冬。」

對於《春夏秋冬A Balloon’s Journey》的面世，Eason表示非常期待：「唐奕聰先生（Gary）的重新編曲，會把舊瓶注入怎麼樣的新酒，讓大家再次品嚐後會有怎樣的感受！」

提到如果與哥哥處於同一個年代的樂壇，Eason説：「一定會邀請他，希望他會與我合唱！ 」

唱片公司為張國榮重推新專輯。（圖片：環球）

至於曾與哥哥合作的林憶蓮亦懷念哥哥的聲音：「聽到哥哥的歌聲感到特別懷念和感慨，同時也感到人生無常，要說的，寧願放心中，希望大家都珍惜身邊人。」

隨著第一首派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》推出，寓意着張國榮的全新專輯《REVISIT》亦快面世。

專輯邀來與哥哥合作無間的唱片監製梁榮駿（Alvin Leong），音樂製作人唐奕聰（Gary Tong）及C.Y. Kong 重新打造昔日經典。

早前有日本攝影師亦公開多張哥哥未曝光寫真相。（取自IG)

大碟監製Alvin表示：「一直想再重做些哥哥的音樂，剛好今年是寶麗金50周年，有老朋友重遇的意思，所以我就將今次專輯名為《REVISIT》。」

提到今次製作的心路歷程，Gary未有感壓力，「因為對哥哥的音樂都很熟悉，希望可以將哥哥喜歡的東西重現於人前。」Gary說。

但C.Y. Kong卻認為是一件難事，他說：「哥哥的音樂有很多具代表性的地方，樂迷已聽慣聽熟，重新改編並不是一件易事。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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