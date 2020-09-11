死因庭陪審團一致裁定少女陳彥霖死因存疑

▲ 少女陳彥霖被裁定死因存疑，其母(白衣)何姵誼今亦到庭旁聽。(資料圖片)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日被發現赤裸浮於將軍澳魔鬼山對開海面，死因研訊經過12天聆訊，陪審團今（11日）退庭商議約4小時後，一致裁定死因存疑。法醫早前作供指替死者屍體解剖後，未能夠確認死因，化驗師在屍體樣本中亦沒有發現毒品或藥物成份。而死者失蹤前曾有多項古怪行為，但3名精神科醫生及專家證人均不認為死者有自殺傾向。警方亦只追查到死者失蹤當日曾到過在調景嶺；而死者衣物及鞋子至今未能尋回。

經過12天聆訊後，死因裁判官今早排除死於自殺或非法被殺的裁決選項，陪審團退庭商議約4小時45分鐘後，一致裁定死因存疑。

死者陳彥霖（15歲）案發時為調景嶺知專設計學院的青年學院學生，其屍體於去年9月22日被市民在將軍澳魔鬼山對開海面發現，當時屍體全裸浮於海面。其母何姵誼今天有到庭旁聽。

法醫李毓樺早前曾供稱，去年9月22日為死者進行解剖，而屍體當時已開始腐化，表面沒有致命性傷痕，死因無法確認，但李認為存在溺斃的可能性。

法醫科專家證人馬宣立則質疑溺斃可能性，指屍體兩邊肺部腐化後，流到兩邊胸腔的液體分量有500毫升差異，若死者是溺斃，兩邊肺部流出的液體理應相若。

馬又對於屍體赤裸表示不安樂，指內衣等緊身衣物應該不會輕易被海水沖走。惟化驗師衛永剛在屍體陰道樣本沒有發現精液，化驗師康祐軒亦沒有屍體上驗出毒品或藥物。

死者母親何姵誼於庭上提及，去年8月13日死者在塘福懲教所探訪男友後不願離開，男友父親帶死者乘坐的士離開，惟死者下車後，自行乘的士折返及沒有支付車資，的士司機報警，死者及後因涉踢女警被捕，被判入女童院。

社工唐穎恩指她事後曾與死者談及「塘福事件」，但死者稱於8月11日在尖沙咀吸入催淚彈後感不適，及後吸食了大麻，對被捕及警署發生的事件全無印象，惟死者在女童院驗毒時呈陰性。

女童院社工黃燕麗指，死者入住女童院當晚在房間內時笑時哭，其後涉破壞房間物品及用頭撞向房門，因其情緒不穩獲安排送院。陳母探訪死者時，死者曾表示腦海聽見一把男人聲。

屯門醫院曾3度為死者安排精神科會診，但均診斷死者沒有幻聽，僅患有對立反抗症。精神科專家證人何美怡則懷疑死者可能患有思覺失調，惟所有精神科醫生均不認為死者有自殺傾向。

死者同學趙鈞誼則指，死者於9月19日突然躺在課室地上及坐在地鐵地上，放學後又聲稱前往看畫廊，但死者傳送給她的畫廊相片卻是早前已發佈過的。

陳母亦於9月19日與死者失聯，警方翻查閉路電視後，發現死者當日下午曾在校內徘徊，其後死者赤腳走到調景嶺善明邨後不知去向；警方至今仍未尋獲死者鞋子。

的士司機周泰來指他曾於調景嶺接載死者到日出康城，死者要求在一地盤外下車，而該處鄰近幾百呎為海邊，警方曾到下車處搜查後卻沒有任何發現。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌